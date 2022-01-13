Пропавшая Александра Яковлева вышла на связь из больницы после операции

64-летняя актриса Александра Яковлева целых 4 месяца не появлялась в Сети, и поклонники забили тревогу. Оказалось, что артистке удалили опухоль. Более четырех лет звезда советского кино борется с онкологическим заболеванием. Недавно актриса перенесла еще одну операцию. Александра Евгеньевна подробно рассказала, как приходит в себя после хирургического вмешательства. «В последнее время была в онкоцентрах — сначала в Петербурге в Городском клиническом онкоцентре на Ветеранов, а вчера переехала в Москву. Моя дочка Лиза искала все это время лучшего нейрохирурга, нашла и привезла меня сюда, в клинику. И хирург на самом деле оказался лучшим. Он сделал мне операцию, удалил опухоль! Операция прошла успешно. Теперь у меня три месяца будет реабилитация», — поделилась Яковлева с «КП».Александра Яковлева Чувствует артистка себя хорошо, сейчас она ни на что не жалуется. «До операции было очень плохо, была сильная депрессия. Но боли не было. Сейчас меня дочка навещает, помогает мне, поддерживает. Когда меня выпишут, не могу сказать. Наверное, когда врачи поймут, что пора. Я считаю, что сейчас мое состояние намного лучше, чем было. В мою реабилитацию входит хороший сон, хорошее питание, воздух — в общем, отдых», — отметила актриса. Звезда «Чародеев» прошла более 10 курсов химиотерапии. Медики давали Александре Евгеньевне всего несколько месяцев, но актриса не опустила руки и всеми силами боролась за жизнь. Вот и сейчас Яковлева не намерена сдаваться. «Моему профессору, которая осмелилась сделать мне химию, говорили: «Вы что? Вы уверены, что она переживет?». Последний спектакль я с очень большим трудом играла. Не так все просто, когда онкологический больной должен хорошо сыграть. А я только хорошо могу, плохо не могу. Все-таки главная роль, тут я должна была очень постараться. Сейчас мне все тяжело делать. Сами посмотрите, что испытывает человек, который болен и прошел минимум 15 химий!» — заключила артистка.