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Регионы смогут устанавливать правила выгула собак

Регионы смогут устанавливать правила выгула собак

01:17  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1184183-7



Региональным властям предлагают дать возможность устанавливать свои правила содержания и выгула домашних питомцев, если они не противоречат закону «Об ответственном обращении с животными». Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документ, принятый в первом чтении 17 декабря, разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.

Авторы проекта закона считают, что органам власти регионов нужно дать возможность устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо уже предусмотренных законом об ответственном обращении с животными.

По словам соавтора инициативы, сенатора Елены Зленко, эти требования должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за питомцами, предотвращение жестокого обращения с ними, соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм. Также правила должны учитывать климатические условия и исторические и культурные традиции коренного населения, отметила сенатор.

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Сейчас федеральным законом установлены только общие требования, отметила Зленко. При этом до вступления закона в силу в ряде регионов действовали нормы, устанавливающие предельное количество животных в местах содержания, требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных пьяными людьми и детьми до 14 лет, и другие.

Комментируя инициативу, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что регионам необходимы дополнительные полномочия. В том числе, речь может идти о полномочиях по стерилизации и вакцинации животных, а также о праве запрещать самовыгул  собак и устанавливать за это ответственность, уточнил депутат.  При этом новые полномочия нужно обеспечить финансированием, подчеркнул Бурматов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#животные #в регионах


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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