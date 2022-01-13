Регионы смогут устанавливать правила выгула собак

01:17 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1184183-7

Региональным властям предлагают дать возможность устанавливать свои правила содержания и выгула домашних питомцев, если они не противоречат закону «Об ответственном обращении с животными». Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документ, принятый в первом чтении 17 декабря, разработан группой сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым.

Авторы проекта закона считают, что органам власти регионов нужно дать возможность устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, помимо уже предусмотренных законом об ответственном обращении с животными.

По словам соавтора инициативы, сенатора Елены Зленко, эти требования должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за питомцами, предотвращение жестокого обращения с ними, соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм. Также правила должны учитывать климатические условия и исторические и культурные традиции коренного населения, отметила сенатор.

За оставленных на улице животных предлагают штрафовать

Сейчас федеральным законом установлены только общие требования, отметила Зленко. При этом до вступления закона в силу в ряде регионов действовали нормы, устанавливающие предельное количество животных в местах содержания, требования к длине поводка для собаки, запрет на выгул домашних животных пьяными людьми и детьми до 14 лет, и другие.

Комментируя инициативу, первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что регионам необходимы дополнительные полномочия. В том числе, речь может идти о полномочиях по стерилизации и вакцинации животных, а также о праве запрещать самовыгул собак и устанавливать за это ответственность, уточнил депутат. При этом новые полномочия нужно обеспечить финансированием, подчеркнул Бурматов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

#животные #в регионах

283