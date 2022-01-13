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Рената Литвинова отметила день рождения в компании Земфиры, Ульяны Сергеенко, Гоши Рубчинского, Софьи Эрнст

Рената Литвинова отметила день рождения в компании Земфиры, Ульяны Сергеенко, Гоши Рубчинского, Софьи Эрнст

Вчера Ренате Литвиновой исполнилось 55 лет. День рождения дива отечественного кино отмечала в Москве, успев вернуться с отдыха в Куршевеле, и собрала близких друзей на ужин в ресторане. Гостями вечера, как сообщает телеграм-канал "Татлер-батлер", стали Земфира, Константин и Софья Эрнст, Ульяна Сергеенко (она, правда, на фото не попала), Гоша Рубчинский, Хибла Герзмава, Ольга Карпуть и другие.


Рената Литвинова и Гоша Рубчинский
Хибла Герзмава и Земфира с гостьей вечера
Софья Эрнст и Мария Лимонова

Собравшиеся поздравляли изменницу и произносили тосты в ее честь.

У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль. А у меня — с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины,

— с такими словами поднял бокал за Ренату Константин Эрнст.


Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова и Андрей Артемов
Ксения Чилингарова и Ольга Карпуть
Наталья Давыдова

 


Не обошлось, конечно, и без музыки. Для гостей играл пианист Кирилл Рихтер, оперная певица Хибла Герзмава исполнила старинный романс "Только раз бывает в жизни встреча", а Земфира выступила в роли ее ассистентки — держала микрофон, пока Хибла аккомпанировала себе на рояле. На светских тусовках Земфира, одна из самых закрытых персон нашего шоу-бизнеса, появляется очень редко, но пропустить день рождения Литвиновой не могла, ведь их связывает давняя близкая дружба.


 


Получила в этот вечер Рената и много подарков, часть которых она показала у себя в сторис. Среди сюрпризов от друзей были книги, вещи люксовых брендов, украшения и, конечно, букеты цветов.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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