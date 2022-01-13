Рената Литвинова отпраздновала 55-летие в компании Земфиры, Эрнста и других звездных гостей

Актриса и режиссер Рената Литвинова прервала отпуск на горнолыжном курорте, чтобы отметить день рождения в столице среди близких друзей. В это сложно поверить, но Ренате Литвиновой накануне исполнилось 55 лет. Важный для себя день актриса захотела провести в России. Именно поэтому с утра она улетела с горнолыжного курорта и вернулась в Москву. Здесь звезду уже ждали подарки от друзей и известных брендов.Рената Литвинова и Гоша Рубчинский С днем рождения Ренату поздравили многие знаменитости. Один из самых трогательных постов написала Софья Эрнст. «Явление по имени Рената. Любимая, непостижимая, смешная, проницательная. Больше, чем друг. С днем рождения! Люблю, люблю, люблю. Можно мы всегда будем вместе» — поделилась эмоциями актриса. Вечером Софья присутствовала на празднике в честь Литвиновой вместе с мужем. Константин Эрнст произнес тост в честь виновницы торжества, отметив, что восхищается талантом Литвиновой и ее преданностью искусству.Константин Эрнст поздравляет Ренату Литвинову «У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль. А у меня с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины», — подчеркнул генеральный директор Первого канала.На мероприятии также были приглашены Ульяна Сергеенко, Гоша Рубчинский, Хибла Герзмава, Ольга Карпуть и многие другие.Гоша Рубчинский, Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова и Андрей Артемов Конечно, не обошлось и без песен в исполнении Земфиры. Сначала артистка общалась с гостями и с удовольствием слушала других исполнителей. Так для гостей играл пианист Кирилл Рихтер, оперная певица Хибла Герзмава исполнила старинный романс «Только раз бывает в жизни встреча». Под конец вечера Земфира все-таки вышла на сцену. Певица и актриса дружат на протяжении многих лет. В интервью Земфира неоднократно рассказывала, что Литвинова является самым близким для нее человеком, и их общение стало вдохновением для создания многих треков.Земфира, Хибла Герзмава, Рената Литвинова и Юлия Голдман Сама Рената весь вечер буквально светилась от счастья. Для мероприятия артистка выбрала черный наряд, богато украшенный пайетками. Выглядела она как всегда безупречно. Чувством стиля Литвиновой уже давно восхищаются тысячи поклонников. Артистка умеет использовать модные тренды, не изменяя при этом себе. Гости торжества веселились до позднего вечера. Судя по социальным сетям, в качестве подарков Литвиновой преподнесли цветы, украшения и предметы гардероба. Однако самым важным для артистки было внимание друзей.