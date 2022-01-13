Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Меркурий вновь начинает ретроградное движение, что скажется на делах и удаче. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака провести грядущие три недели без проблем и неурядиц.


Меркурий оказывает сильное влияние на людей, и в период, когда планета начинает ретроградное движение, многие дела приостанавливаются. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы в период с 14 января по 4 февраля не столкнуться с трудностями. Меркурий будет в 10 градусе Водолея, а значит, планы поменяются, поэтому так важно не планировать ничего значительного и отказаться от крупных покупок.

Овен

Меркурий развернется в 11 доме друзей. Овнов ждут встречи из прошлого, возобновление отношений с бывшими коллегами, а также воплощение в жизнь давних планов. Астролог рекомендует обратить внимание на обновления и улучшения, особенно если речь идет о страницах в социальных сетях. Такие действия помогут привлечь новых клиентов и улучшить бизнес.

Телец

Меркурий в 10 доме карьеры и достижений будет тормозить развитие событий, и Тельцам предстоит подождать повышения или изменить дату командировки. Все, что связано со статусом, также будет поставлено на паузу. В этот период астролог рекомендует не торопиться и заняться получением дополнительных навыков, чтобы улучшить репутацию.


Близнецы

Меркурий развернется в 9 доме путешествий, и Близнецов ждут заминки в делах, связанных с оформлением документов, перенесение сроков поездок вплоть до сдачи билетов. Этот период подходит для переподготовки: сдачи повторных экзаменов, получения дополнительных знаний, планирования и работы над ошибками. Близнецам важно взвешивать каждый шаг и отказаться от рисков, чтобы не притянуть неприятности.

Рак

Меркурий проведет время в 8 доме финансов, и Раки смогут сделать рефинансирование, погасить кредиты, а также возвратить ранее одолженные друзьям или близким родственникам деньги. Не исключены долгожданные выплаты по страховке. Раки должны быть готовы к тому, что им придется переделывать документы или собирать недостающие справки, чтобы предоставить их для погашения долгов или получения средств.

Лев

Меркурий в период ретроградного движения будет в 7 доме гороскопа, который отвечает за отношения. Львы могут возвратиться к неразрешенным проблемам или вновь сойтись с бывшими партнерами. Этот период будет ответственным, поэтому принимать решения важно без спешки, чтобы вновь не стать жертвами собственной недальновидности. Если близится свадебное торжество, астролог рекомендует вплотную заняться подготовкой.


Дева

У Дев Меркурий развернется в 6 доме гороскопа, отвечающего за здоровье и работу. Это значит, что внимание будет приковано к решению старых проблем, переделыванию рабочих документов. Астролог рекомендует также позаботиться о своем самочувствии, чтобы не допустить развития хронических заболеваний. Не исключен и возврат на прежнюю должность на некоторое время, когда нужно будет подменить или заменить коллегу.

Весы

У Весов Меркурий развернется в пятом доме гороскопа. Фокус внимания будет сосредоточен на вопросах, связанных с детьми, и здесь планета может поспособствовать переводу в другую школу или сад, а также возобновлению попыток зачать потомство, начав перед этим необходимые процедуры: анализы, витаминные добавки, отказ от вредных привычек. Весам важно пересмотреть бюджет и отказаться от лишних трат, чтобы накопить на мечту.

Скорпион

Меркурий разворачивается в четвертом доме недвижимости. Влияние ретроградной планеты благоприятно для завершения ремонта или его возобновления, а также переезда. Скорпионам стоит больше времени уделять бытовым вопросам, исключая покупку новой техники, которая может быстро выйти из строя. Этот период подходит и для возобновления общения с родственниками.

Стрелец

Третий дом транспорта и техники, в котором будет ретроградный Меркурий, подходит для ремонта техники, прохождения технического обслуживания транспорта, продления страховки. В этот период важно отказаться от покупок нового автомобиля и иной сложной техники, которая может сломаться в самый неподходящий момент. Внимание стоит уделить документам, которые могут потеряться или потребовать доработки.


Козерог

Ретроградный Меркурий будет во втором доме денег. В этот период Козероги могут рассчитывать на возврат долгов или запоздалое вознаграждение за проделанную работу. Благоприятным будет время и для того, чтобы пересмотреть планы на будущее, повысить самооценку и поднять цену на свои услуги. Астролог рекомендует также продолжать обучение, чтобы повысить свой рейтинг.

Водолей

Ретроградный Меркурий в первом доме гороскопа фокусирует внимание Водолеев на теме отношений, и в первую очередь на отношение к себе. Этот период подходит для заботы о своем самочувствии, прощания с прошлым, изменений в рационе питания. Водолеям стоит что-то поменять в своем стиле, чтобы чувствовать себя более уверенно. По ретро Меркурию можно сесть на диету и вернуться к активным физическим нагрузкам.

Рыбы

Ретроградный Меркурий развернется в 12 доме гороскопа. Фокус внимания Рыб будет прикован к дальним странам, поездкам и командировкам. В это время можно вернуться к сбору недостающих документов, решать вопросы недвижимости, которая находится вдали от места проживания. Время подходит для продажи имущества, завершения дел и освобождения от проблем.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года:
Аналитики обнаружили намек от Take-Two на окно выпуска GTA 6
Аналитики обнаружили намек от Take-Two на окно выпуска GTA 6
Официально: Microsoft больше не производит Xbox One
Официально: Microsoft больше не производит Xbox One
Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе непригодными даже для собаки фастфудом
Американский журналист назвал программы учениц Тутберидзе
Повышенное потребление оливкового масла снижает риск смерти от целого ряда болезней
Повышенное потребление оливкового масла снижает риск смерти от целого
Игорь Крутой заговорил о пенсии
Игорь Крутой заговорил о пенсии
Наталья Ветлицкая в шоке от смерти молодой модели после прививки
Наталья Ветлицкая в шоке от смерти молодой модели после прививки
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах
Биткоин-биржа Bitso стала спонсором сборной Мексики по футболу
Биткоин-биржа Bitso стала спонсором сборной Мексики по футболу
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Игрок прошел Halo Infinite на легендарном уровне без единого выстрела
Игрок прошел Halo Infinite на легендарном уровне без единого выстрела
Новый бесплатный набор Halo Infinite доступен по Game Pass Ultimate
Новый бесплатный набор Halo Infinite доступен по Game Pass Ultimate

Топ на сегодня

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
Михаил Ефремов не сможет выйти досрочно из-за безграмотности юристов
Михаил Ефремов не сможет выйти досрочно из-за безграмотности юристов
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом совете пройдут семь мероприятий
В Поморье в 2022 году в рамках председательства России в Арктическом
Отчет: за 2021 год биткоин-майнеры заработали $16,7 млрд
Отчет: за 2021 год биткоин-майнеры заработали $16,7 млрд

Еще по теме

Влияние ретроградного Меркурия на Знаки Зодиака. Рекомендации Анжелы Перл
Гороскоп на май 2021 года от Анжелы Перл
Ретроградный Меркурий с 27 сентября по 18 октября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Календарь важных дат на 2021 год от Анжелы Перл