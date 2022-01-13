Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Меркурий вновь начинает ретроградное движение, что скажется на делах и удаче. Советы известного астролога Анжелы Перл помогут Знакам Зодиака провести грядущие три недели без проблем и неурядиц.

Меркурий оказывает сильное влияние на людей, и в период, когда планета начинает ретроградное движение, многие дела приостанавливаются. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астролога, чтобы в период с 14 января по 4 февраля не столкнуться с трудностями. Меркурий будет в 10 градусе Водолея, а значит, планы поменяются, поэтому так важно не планировать ничего значительного и отказаться от крупных покупок.

Овен

Меркурий развернется в 11 доме друзей. Овнов ждут встречи из прошлого, возобновление отношений с бывшими коллегами, а также воплощение в жизнь давних планов. Астролог рекомендует обратить внимание на обновления и улучшения, особенно если речь идет о страницах в социальных сетях. Такие действия помогут привлечь новых клиентов и улучшить бизнес.

Телец

Меркурий в 10 доме карьеры и достижений будет тормозить развитие событий, и Тельцам предстоит подождать повышения или изменить дату командировки. Все, что связано со статусом, также будет поставлено на паузу. В этот период астролог рекомендует не торопиться и заняться получением дополнительных навыков, чтобы улучшить репутацию.

Близнецы

Меркурий развернется в 9 доме путешествий, и Близнецов ждут заминки в делах, связанных с оформлением документов, перенесение сроков поездок вплоть до сдачи билетов. Этот период подходит для переподготовки: сдачи повторных экзаменов, получения дополнительных знаний, планирования и работы над ошибками. Близнецам важно взвешивать каждый шаг и отказаться от рисков, чтобы не притянуть неприятности.

Рак

Меркурий проведет время в 8 доме финансов, и Раки смогут сделать рефинансирование, погасить кредиты, а также возвратить ранее одолженные друзьям или близким родственникам деньги. Не исключены долгожданные выплаты по страховке. Раки должны быть готовы к тому, что им придется переделывать документы или собирать недостающие справки, чтобы предоставить их для погашения долгов или получения средств.

Лев

Меркурий в период ретроградного движения будет в 7 доме гороскопа, который отвечает за отношения. Львы могут возвратиться к неразрешенным проблемам или вновь сойтись с бывшими партнерами. Этот период будет ответственным, поэтому принимать решения важно без спешки, чтобы вновь не стать жертвами собственной недальновидности. Если близится свадебное торжество, астролог рекомендует вплотную заняться подготовкой.

Дева

У Дев Меркурий развернется в 6 доме гороскопа, отвечающего за здоровье и работу. Это значит, что внимание будет приковано к решению старых проблем, переделыванию рабочих документов. Астролог рекомендует также позаботиться о своем самочувствии, чтобы не допустить развития хронических заболеваний. Не исключен и возврат на прежнюю должность на некоторое время, когда нужно будет подменить или заменить коллегу.

Весы

У Весов Меркурий развернется в пятом доме гороскопа. Фокус внимания будет сосредоточен на вопросах, связанных с детьми, и здесь планета может поспособствовать переводу в другую школу или сад, а также возобновлению попыток зачать потомство, начав перед этим необходимые процедуры: анализы, витаминные добавки, отказ от вредных привычек. Весам важно пересмотреть бюджет и отказаться от лишних трат, чтобы накопить на мечту.

Скорпион

Меркурий разворачивается в четвертом доме недвижимости. Влияние ретроградной планеты благоприятно для завершения ремонта или его возобновления, а также переезда. Скорпионам стоит больше времени уделять бытовым вопросам, исключая покупку новой техники, которая может быстро выйти из строя. Этот период подходит и для возобновления общения с родственниками.

Стрелец

Третий дом транспорта и техники, в котором будет ретроградный Меркурий, подходит для ремонта техники, прохождения технического обслуживания транспорта, продления страховки. В этот период важно отказаться от покупок нового автомобиля и иной сложной техники, которая может сломаться в самый неподходящий момент. Внимание стоит уделить документам, которые могут потеряться или потребовать доработки.

Козерог

Ретроградный Меркурий будет во втором доме денег. В этот период Козероги могут рассчитывать на возврат долгов или запоздалое вознаграждение за проделанную работу. Благоприятным будет время и для того, чтобы пересмотреть планы на будущее, повысить самооценку и поднять цену на свои услуги. Астролог рекомендует также продолжать обучение, чтобы повысить свой рейтинг.

Водолей

Ретроградный Меркурий в первом доме гороскопа фокусирует внимание Водолеев на теме отношений, и в первую очередь на отношение к себе. Этот период подходит для заботы о своем самочувствии, прощания с прошлым, изменений в рационе питания. Водолеям стоит что-то поменять в своем стиле, чтобы чувствовать себя более уверенно. По ретро Меркурию можно сесть на диету и вернуться к активным физическим нагрузкам.

Рыбы

Ретроградный Меркурий развернется в 12 доме гороскопа. Фокус внимания Рыб будет прикован к дальним странам, поездкам и командировкам. В это время можно вернуться к сбору недостающих документов, решать вопросы недвижимости, которая находится вдали от места проживания. Время подходит для продажи имущества, завершения дел и освобождения от проблем.