Россия получила отказ от НАТО по вопросу Украины

Вадим Карасев

Североатлантический альянс официально отказался выполнять одно из условий России по деэскалации — блокировать принятие в свои ряды Украины. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, союзники едины в этой позиции.

Только сам официальный Киев и 30 стран — членов НАТО могут решать, когда украинская сторона будет готова к вступлению, резюмировал он. Россия не может наложить вето на этот процесс.

"Все члены едины в том, что касается ключевого принципа: что каждое государство имеет право выбирать свой путь", — сказал политик.

Переговоры в целом Столтенберг охарактеризовал как сложные, но откровенные, открытые и полезные. Альянс будет готов и далее обсуждать с Россией такие вопросы, как взаимное ограничение ракет и ядерного оружия.

Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу.

Как сообщал Ruposters, ранее Украина дала генсеку НАТО указания относительно того, что требовать от России на переговорах. В Кремле по итогам первых консультаций не увидели никаких поводов для оптимизма.