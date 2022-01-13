Россияне получили бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Доступ к социально значимым информационным ресурсам в России стал бесплатным. Такие нормы содержит постановление кабмина, вступающее в силу 13 января.

Документ утверждает новые правила оказания услуг связи по передаче данных. В частности, установлен порядок регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации пользователей, которые получили сим-карты от абонента-организации либо индивидуального предпринимателя.

Регистрировать корпоративные сим-карты начали с 1 июня 2021 года. Эти требования были введены, чтобы сократить количество телефонных мошенников и спам-звонков.

Для регистрации работодатель должен передать сведения о пользователях оператору связи. Затем сотрудник подтверждает выданный ему корпоративный номер на портале госуслуг. Эти данные через портал получает мобильный оператор, и сравнивает их с ранее полученными от работодателя. Если сведения совпали, мобильный оператор активирует симку.

Правила оказания услуг связи по передаче данных будут действовать в течение 6 лет со дня вступления постановления в силу.

Кроме того, предусмотрен бесплатный доступ к социально значимым информационным ресурсам. Идея принадлежит Президенту Владимиру Путину — он заявил об этом в Послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

Законы, вступающие в силу с 13 января

Администраторы таких ресурсов должны быть зарегистрированы на территории России, здесь же следует разместить технические и программные средства для функционирования сайта.

В перечень входят, например, официальные сайты органов государственного и местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, порталы государственных и муниципальных услуг. По решению правительственной комиссии в список могут включать и другие информационные ресурсы, имеющие социальную значимость. В частности, это сайты, влияющие на духовно-нравственное воспитание молодежи.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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