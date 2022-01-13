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«Ростелеком» получил цифровую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

«Ростелеком» получил цифровую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»


Ак Барс Банк выдал в пользу компании «Ростелеком» цифровую банковскую гарантию на базе российской блокчейн-платформы «Мастерчейн». Об этом сообщили в пресс-службе банка.


По словам сторон сделки, размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями — подделать или потерять документ в закрытой блокчейн-сети практически невозможно. 


«Выдача цифровой банковской гарантии в пользу компании «Ростелеком» обеспечила исполнение госконтракта в рамках 223-ФЗ ("О закупках <...> отдельными видами юрлиц")», — отметила руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.


По ее словам, блокчейн ускоряет получение гарантий бенефициаром и упрощает процедуру их верификации при сокращении бумажного документооборота.


"Корпоративный бизнес не будет тратить время и ресурсы на запросы в банки о подтверждении подлинности выданных гарантий. Процесс проверки проходит автоматически, а управлять циклом гарантии можно электронно", – добавили стороны сделки.


Напомним, в октябре 2019 года блокчейн-платформа «Мастерчейн» получила сертификат ФСБ РФ об использовании российских стандартов криптографии и соответствии требованиям информационной безопасности.


В сентябре 2021 года правительство РФ утвердило ее использование для обмена данными в рамках эксперимента по цифровой ипотеке.


В ноябре 2021 года «Мастерчейн» совместно с ВТБ Факторинг и единой факторинговой платформой GetFinance заявили о планах по выпуску цифровых финансовых активов и формирования с их помощью цифровых портфелей обязательств.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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