Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" сразу на два сезона — третий и четвертый. Новость об этом появилась в официальном аккаунте сервиса в твиттере.

 

 

Дата начала съемок и приблизительная дата выхода продолжения пока неизвестны.

Второй сезон ромкома, рассказывающего о приключениях американки в Париже, вышел в конце декабря 2021 года. В нем главная героиня в исполнении Лили Коллинз по-прежнему ищет свое счастье, запутавшись в любовном треугольнике, и постигает тонкости французского мировоззрения.

Если первый сезон "Эмили в Париже" критиковали за стереотипы (багет, берет, Эйфелева башня) и клише в изображении французов, которые вечно курят, опаздывают и флиртуют, то во втором режиссеру Даррену Стару и его команде досталось за оскорбительное изображение украинских женщин — в сериале вывели киевлянку Петру, которая плохо говорит по-французски, но отлично ворует в магазинах. Свое возмущение высказала даже министр культуры Украины.



Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Госдуме предупредили о рисках для русских в Казахстане
В Госдуме предупредили о рисках для русских в Казахстане
Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Лолита Милявская запечатлелась в купальнике в бассейне Тель-Авива
Наталья Андрейченко в обиде на Панкратова-Черного
Наталья Андрейченко в обиде на Панкратова-Черного
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria
«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria
«Ростелеком» получил цифровую гарантию на блокчейн-платформе «Мастерчейн»
«Ростелеком» получил цифровую гарантию на блокчейн-платформе
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона
Как информация из интернета влияет на нашу жизнь
Как информация из интернета влияет на нашу жизнь
«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000 из-за политики ФРС
«Король облигаций» Джеффри Гундлах призвал ждать биткоин по $25 000
ГЭС в Коста-Рике возобновила деятельность благодаря майнингу
ГЭС в Коста-Рике возобновила деятельность благодаря майнингу
Россия получила отказ от НАТО по вопросу Украины
Россия получила отказ от НАТО по вопросу Украины
Высокооцененный платформер Vagante доберется до Xbox уже в январе
Высокооцененный платформер Vagante доберется до Xbox уже в январе
Полиция ЮАР начала расследование о возможном мошенничестве основателей Africrypt
Полиция ЮАР начала расследование о возможном мошенничестве

Топ на сегодня

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
Отчет: в 2021 году в лидерах роста оказались токены GameFi-сегмента
Отчет: в 2021 году в лидерах роста оказались токены GameFi-сегмента
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
Криптобанк SEBA привлек $120 млн

Еще по теме

СМИ узнали, сериал "Эмили в Париже" с Лили Коллинз покажут на Netflix
В сети обсуждают оскорбительное изображение украинок в сериале "Эмили в Париже"
В сети появился трейлер второго сезона сериала "Эмили в Париже" с Лили Коллинз в главной роли
Платье от грузинского дизайнера и французский шик: в сети обсуждают новые кадры "Эмили в Париже"