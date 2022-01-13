Сериал "Эмили в Париже" продлили на два сезона

Вадим Карасев

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" сразу на два сезона — третий и четвертый. Новость об этом появилась в официальном аккаунте сервиса в твиттере.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 — and Season 4! 🍾 pic.twitter.com/3zqj36vmnO — Netflix (@netflix) January 10, 2022

Дата начала съемок и приблизительная дата выхода продолжения пока неизвестны.

Второй сезон ромкома, рассказывающего о приключениях американки в Париже, вышел в конце декабря 2021 года. В нем главная героиня в исполнении Лили Коллинз по-прежнему ищет свое счастье, запутавшись в любовном треугольнике, и постигает тонкости французского мировоззрения.

Если первый сезон "Эмили в Париже" критиковали за стереотипы (багет, берет, Эйфелева башня) и клише в изображении французов, которые вечно курят, опаздывают и флиртуют, то во втором режиссеру Даррену Стару и его команде досталось за оскорбительное изображение украинских женщин — в сериале вывели киевлянку Петру, которая плохо говорит по-французски, но отлично ворует в магазинах. Свое возмущение высказала даже министр культуры Украины.





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