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Shadow Man Remastered вышла на приставках Xbox One и Xbox Series X | S

Shadow Man Remastered вышла на приставках Xbox One и Xbox Series X | S


Игра Shadow Man Remastered добралась до релиза на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Впервые проект Shadow Man посещает игровые приставки Xbox. Оригинальный Shadow Man выходил только на Nintendo 64, Windows, PlayStation и Dreamcast еще в 1999 году. Ремастер же вышел в 2021 году на PC в Steam, а теперь он доступен и на консолях.

Shadow Man Remastered отличается от оригинала не только улучшенной графикой. Проект в целом «осовременили» в плане обновления интерфейса, улучшения ИИ врагов, доработки разрушаемости. Имеется в Shadow Man Remastered и некоторый контент, который на вошел в оригинальный проект.

В Microsoft Store для приставок Xbox купить Shadow Man Remastered можно за $19,99.

Shadow Man Remastered

Грядёт Человек-тень — тот, кто преследует зло в царстве мёртвых и царстве живых. Чтобы остановить апокалипсис. Чтобы спасти вашу душу.
Перейти в Microsoft Store

Ниже можно посмотреть геймплей Shadow Man Remastered на Xbox Series X.


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По материалам: newxboxone

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