СМИ: младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов и приобрела элитную недвижимость и самолет

Вадим Карасев

В сети вот уже несколько дней обсуждают публикацию британского издания The Telegraph, из которой стало известно о новых зарубежных активах Алии Назарбаевой, младшей дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, включая частный джет и элитную недвижимость. В статье говорится и о выводе более чем 300 миллионов долларов из Казахстана.

Оказалось, что еще в 2006 году дочь политика получила 325 миллионов долларов, по ее словам, от продажи долей в некоем бизнесе — 312 миллионов из них она вывела из страны, так как оставлять их там сочла для себя небезопасным. Этим она поделилась со своими финансовыми управляющими, с помощью которых основала фонд в Лихтенштейне. О каком именно бизнесе идет речь, в статье не уточняется. В Казахстане Алия известна в первую очередь как общественный деятель и руководитель различных фондов в сфере искусства.

О финансовых делах Алии Назарбаевой стало известно из-за ее конфликта с двумя бывшими финансовыми управляющими. Дочь политика подала на них в суд, обвинив в нечестности и заговоре с целью мошенничества, но затем иск был урегулирован мировым конфиденциальным соглашением.





Алия Назарбаева

После вывода средств, как сообщает The Telegraph, Назарбаева приобрела особняк в престижном районе Лондона Хайгейт за почти 12 миллионов долларов, дом в Дубае за 14 миллионов долларов и самолет Bombardier Challenger за почти 24,5 миллиона долларов, а также 51% акций швейцарского банка CBH Bank за 108 миллионов долларов. Лондонскую недвижимость женщина приобрела с целью получения британского гражданства.

У семьи Назарбаевых есть и другие активы в Британии. Так, недвижимость стоимостью более 100 миллионов долларов есть у старшей дочери Назарбаева Дариги и ее сына Нурали Алиева. В 2019 году на недвижимость был наложен арест, так как британские правоохранительные органы сочли, что дома были куплены на преступные доходы бывшего мужа Дариги Рахата Алиева. Однако позднее арест был снят. По данным The Times, Дариге Назарбаевой принадлежит и знаменитый дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит.

В начале этого года Казахстан оказался в центре внимания мировой прессы из-за митингов и беспорядков, возникших в стране после повышения цен на топливо.





Надя Бесчетникова