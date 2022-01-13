СМИ отметили рост популярности биткоина и Tether в Турции из-за падения лиры

В четвертом квартале 2021 года на фоне падения курса турецкой лиры объемы ежедневных торгов цифровыми активами с использованием фиатной валюты на трех основных площадках выросли в среднем до $1,8 млрд в день, сообщает The Wall Street Journal.

Показатель превысил цифры любого из предыдущих пяти кварталов.

Совокупный еженедельный объем криптоторговли в лире на Binance, BtcTurk и LocalBitcoins. Данные: WSJ.

Наибольшей популярностью у турков пользуется Tether. Согласно CryptoCompare, осенью лира стала самой продаваемой по отношению к стейблкоину национальной валютой, опередив доллар и евро.

Доля фиатных валют в торговых объемах Tether (5-дневная скользящая средняя). Данные: WSJ.

С сентября турецкая валюта потеряла 40% стоимости в долларе, биткоин за этот период к ноябрю вырос на 40%, но затем скорректировался более чем на 10%.

"Бессмысленная политика в отношении процентных ставок, снижение доверия к публикуемой статистике об инфляции и политические решения сделали криптовалюты безопасным убежищем, хотя они и являются довольно рискованными и волатильными финансовыми активами", — пояснил изданию 27-летний трейдер Каган Шенай.

Принятие турками криптовалют растет несмотря на запрет центробанка на их использование в качестве средства платежа, отметил советник местной криптобиржи Paribu Туран Серт. Он напомнил, что правительство обещало представить закон о регулировании цифровых активов, но пока неясно, каковы будут его последствия.

Турецкие инвесторы рассматривают стейблкоины не только как средство сбережения, но и как шлюз для входа в более волатильные монеты, включая биткоин и Ethereum, считает директор по маркетингу биржи Bitlo Эсра Алпай. По ее словам, в последнем квартале года платформа зафиксировала резкий приток трейдеров.

"Волатильность лиры и рост цен, наблюдаемые в последние месяцы, заставили наших инвесторов рассматривать криптовалюты как доходные вложения в долгосрочной перспективе и как хедж от инфляции в краткосроке", — добавила она.

Напомним, в сентябре президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти и центробанк Турции "ведут войну и борьбу" с криптовалютами.