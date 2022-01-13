Способы обезопасить машину от угона и сделать ее недоступной для воров

1. Механическая коробка передачКак не странно, но автомобили с механической трансмиссией на 50% реже подвергаются угону, чем модели с АКПП. Это подтверждается официальной статистикой правоохранительных органов.Буквально 10 лет до этого практически все угоняемые машины имели «механику». Но на фоне технологического прогресса ситуация глобально поменялась. Большинство транспортных средств, которые были украдены в последние годы, имели коробку «автомат», поскольку львиная доля иностранного автопрома комплектуется именно такой трансмиссией. Тем более, если говорить о крупных мегаполисах и густонаселенных городах, где модели отечественных марок давно были вытеснены иномарками. Поэтому злоумышленники чаще обращают внимание на машины с автоматической коробкой передач.Если при подборе нового или подержанного авто вы не уделяете особого внимания типу КПП, обратите внимание на транспортные средства с «механикой». В этом случае риск угона снизится до 50%.2. Кнопка блокировки двигателяМногие автомобили, выпущенные в последние 5-10 лет, имеют бесключевой запуск двигателя с помощью специальной клавиши, что существенно упрощает задачу для угонщиков. Обладая профессиональным оборудованием для деактивации сигнализации, преступник сможет завести машину за несколько секунд.Ответственные автомобилисты оснащают своего «железного коня» дополнительными охранными комплексами. Но и они не отличаются особой эффективностью, т.к. работают по схожему принципу с заводской сигнализацией. Чтобы отключить подобную систему, потребуется воспользоваться специальными электронными приборами.Для сокращения вероятности угона ТС можно оборудовать его скрытой клавишей блокировки двигателя. При попытке взломать охранный комплекс, угонщики не смогут обнаружить расположение такой кнопки и, скорее всего, отправятся на поиски более легкодоступной «добычи».3. Блокировка рулевого колесаЕще один эффективный способ защиты автомобиля от угона подразумевает установку блокиратора рулевого колеса. Многие автовладельцы уже забыли о столь эффективном приспособлении из-за эстетических соображений и сомнительной надежности. Тем не менее, блокировка руля – вполне неплохая альтернатива для более дорогих охранных комплексов, поскольку она играет роль сдерживающего фактора, создавая для злоумышленника ряд неудобств.Поскольку такие защитные механизмы были выведены из общего обихода, столкнувшись с ними в реальной жизни, автоугонщики откажутся от задуманных планов и отправятся на поиски другой машины без подобного устройства.Как утверждают эксперты, наличие блокиратора руля сокращает риск угона на 35%.4. Размещение автомобиля на парковке с хорошим освещениемПринято считать, что опытные преступники могут украсть автомобиль где угодно. Тем не менее, по статистике, большинство угонов происходит в темных и малолюдных местах.Поставив машину возле дома с хорошим освещением или на платной парковке, вы снижаете шанс кражи своего транспортного средства. Также следует учитывать, что если окна жилого дома выходят в сторону парковки, это будет останавливать угонщиков.Не забывайте, что преступники ищут максимально уязвимую «добычу», поэтому обратят внимание на авто на малолюдной и темной территории.5. Меры предосторожностиНередко автомобилисты оставляют в салоне машины ценные вещи, сумки, портфели, коробки с бытовой техникой и т.п. В результате это часто становится причиной кражи этих предметов, а также угона самого автомобиля.Эксперты отмечают, что подавляющее большинство автоугонов происходит после обнаружения внутри машины каких-либо вещей, представляющих материальную ценность. Это психологический момент, которым руководствуются многие злоумышленники.Поэтому, чтобы не стать жертвой подобного происшествия и как минимум снизить риск угона транспортного средства, никогда не оставляется на виду важные предметы, которые могут соблазнить преступников.6. Мерцающий светодиод и предупреждающие стикерыДаже недорогая наклейка, предупреждающая о наличии в машине охранной системы, может остановить автоугонщиков и сыграть роль сдерживающего фактора. В ходе расследований автомобильных угонов международные эксперты сделали вывод, что предупреждающий стикер на лобовом стекле обеспечивает эффективность в защите машины от преступных действий. В данном случае срабатывает психологический фактор.Идентичный результат обеспечивает мерцающий светодиод в салоне. Даже если у автоугонщика есть в распоряжении профессиональное оборудование для взлома сигнализации, скорее всего, он откажется от столь сложных манипуляций и попытается найти более доступный вариант.Приобрести предупреждающие наклейки можно в любом магазине автозапчастей или в интернете. Даже если вы не владеете дорогим охранным комплексом, вы можете воспользоваться предупреждающей наклейкой, чтобы сбить с толку преступников.7. Состояние транспортного средстваМногие автовладельцы ошибочно считают, что злоумышленники отдают предпочтение чистым и ухоженным автомобилям, которые находятся в хорошем состоянии. Но этот миф был разрушен, поскольку в большинстве случаев преступники обращают внимание на те машины, где четко проглядывается безответственность владельца.Автомобильные угонщики имеют нестандартное мышление. И если после визуального осмотра автомобиля они определили, что за ним никто не ухаживает, скорее всего, это станет поводом считать, что внутри нет сложной сигнализации. Поэтому рекомендуется следить за состоянием машины и вовремя принимать меры в случае износа лакокрасочного покрытия, колесных дисков и т.п.8. Платная парковка с круглосуточной охранойФакты кражи транспортных средств в 99% случаются на улице и неохраняемых парковках. Число случаев угона автомобилей с платных парковочных территорий сведено к минимуму. Купив или арендовав место в таком помещении, вы сокращаете вероятность преступных действий по отношению к вашей машине на 90%, особенно ночью.Кто-то отказывается от подобного подхода с целью сэкономить средства, ставя под угрозу свой личный автомобиль. Не забывайте, что в большинстве случаев угону подвергаются старые и неухоженные автомобили с целью разбора н запчасти.9. ГаражХоть собственный гараж уступает охраняемой парковке по эффективности защиты машины от угона, это по-прежнему очень эффективный способ избежать столь неприятного происшествия. Обустройство или покупка гаража – недешевое удовольствие, но это полностью оправданная инвестиция.Если вы не можете купить или построить гараж, воспользуйтесь услугой аренды. В любом случае, приобретение или строительство гаража – это не только способ обезопасить свой автомобиль от кражи, но и вложение в недвижимость. С каждым годом стоимость подобных сооружений стремительно растет из-за дефицита строительных площадок в крупных городах и востребованности.10. Хранение ключей во внутреннем карманеЕще один важный момент – хранение ключей. Никогда не оставляйте их в портфеле, сумке и других легкодоступных для преступников местах. В таком случае вы сможете сократить риск угона авто на 50%. Находясь в торговых центрах, на рынках и прочих общественных местах, будьте предельно бдительны.Распространенный способ угона – кража ключей от автомобиля. Приметив интересную «жертву», злоумышленник попытается раздобыть ключи, чтобы без особых сложностей угнать ее с парковки.Ключи многих современных машин оборудованы электронным чипом, снимающим блокировку с силового агрегата. На таком устройстве предусмотрены клавиши открытия и закрытия центрального замка. Поэтому нужно с особой ответственностью беречь ключи и не допускать их кражи.