Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году

Вадим Карасев

Старый Новый год — добрый семейный праздник, во время которого принято проводить обряды и ритуалы, направленные на привлечение благополучия. Окончательно освободиться от проблем в 2022 году помогут простые обряды на любовь и счастье.

В ночь, когда провожают старый год, принято загадывать желания, которые обязательно сбудутся в скором времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не забывать об этой традиции, чтобы мечты стали реальностью. В это время можно также проводить обряды, чтобы привлечь в жизнь взаимные чувства, укрепить отношения и обрести удачу на весь 2022 год.

Обряд на счастье в Старый Новый год — 2022

Привлечь счастье на Старый Новый год получится, если купить немного конфет, переложить их в красный мешочек и заговорить:

«Кому конфетка моя достанется, тот счастье ко мне привлечет, и в жизни у него все наладится. От каждого понемногу удачи возьму, свою жизнь налажу».

После этого конфетки раздают случайным прохожим с искренними пожеланиями счастья и удачи. Конфеты можно заменить любыми другими лакомствами.

Обряд на привлечение любви в день праздника

Дом украшают красными свечами, которые заговаривают, держа в руках:

«Огонь яркий пылает, счастье в личной жизни привлекает, мое сердце согревает. Свечи красные любовь привлекут, от неприятностей в любви спасут».

После этого свечи расставляют в каждой комнате и зажигают. Их можно оставить гореть, пока провожают Старый Новый год, а затем потушить.

Обряд на привлечение удачи в Старый Новый год

Привлечь удачу на весь год поможет простой обряд. Для этого понадобятся всего три предмета:

бокал с шампанским;бумажка;спички или зажигалка.

В полночь на бумажке пишут слово «удача», поджигают и пепел стряхивают в бокал с шампанским, а потом залпом выпивают. Успеть сделать это за минуту можно, если налить совсем немного игристого, а бумажку взять маленькую, заранее потренировавшись писать быстро и убористо.