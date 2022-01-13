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Стратегия Mushroom Wars 2 теперь доступна и на Xbox

Стратегия Mushroom Wars 2 теперь доступна и на Xbox


Игра Mushroom Wars 2 теперь доступна на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Она вышла в Microsoft Store по цене в $19,99.

Mushroom Wars 2

Mushroom Wars 2 – это отмеченное наградами продолжение известной стратегии в реальном времени. За основу взят оригинальный геймплей Mushroom Wars, который так полюбился игрокам.
Перейти в Microsoft Store

Mushroom Wars 2 — это стратегия в реальном времени, в которой грибы воюют друг с другом. Игра изначально вышла на мобильных устройствах, еще в 2016 году. После ее релиз состоялся в Steam в 2017 году, а теперь она доступна и на приставках.

В Mushroom Wars 2 игрокам предлагается сюжетная кампания из более чем 100 миссий. Но основную популярность проект завоевал за счет многопользовательских сражений. Игра дает возможность любителям стратегий быстро сразиться в разных соревновательных режимах до 4 игроков. При этом, поддерживает Mushroom Wars 2 и локальный кооператив до 2 игроков.


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По материалам: newxboxone

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