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Светлана Лобода отдыхает с дочерью Евой и делится отпускными кадрами

Светлана Лобода отдыхает с дочерью Евой и делится отпускными кадрами

Начало года Светлана Лобода встречает в жарких краях. Певица отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой. Взяли ли на каникулы и младшую Тильду, пока непонятно — на семейных фото девочка не запечатлена.


Светлана Лобода с дочерью Евой



А вот Ева в инстаграме мамы засветилась уже несколько раз. На одном из видео в сторис подписчики Лободы могут оценить, унаследовала ли Ева артистичность Светланы. Дочь Лободы исполнила куплет из песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую" — песню Ева сопровождала и танцем.


Дочь Светланы Лободы Ева

Сама Лобода набирается на курорте сил перед своими предстоящими концертами. Ближайший состоится уже в начале февраля в Минске. Но забыть о работе Светлана не может даже на отдыхе: певица призналась, что все равно занимается аранжировками, общаясь с коллегами по скайпу.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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