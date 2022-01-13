Светлана Лобода отдыхает с дочерью Евой и делится отпускными кадрами

Вадим Карасев

Начало года Светлана Лобода встречает в жарких краях. Певица отправилась на отдых вместе со старшей дочерью Евой. Взяли ли на каникулы и младшую Тильду, пока непонятно — на семейных фото девочка не запечатлена.





Светлана Лобода с дочерью Евой









А вот Ева в инстаграме мамы засветилась уже несколько раз. На одном из видео в сторис подписчики Лободы могут оценить, унаследовала ли Ева артистичность Светланы. Дочь Лободы исполнила куплет из песни Стаса Костюшкина "Женщина, я не танцую" — песню Ева сопровождала и танцем.





Дочь Светланы Лободы Ева

Сама Лобода набирается на курорте сил перед своими предстоящими концертами. Ближайший состоится уже в начале февраля в Минске. Но забыть о работе Светлана не может даже на отдыхе: певица призналась, что все равно занимается аранжировками, общаясь с коллегами по скайпу.

Надя Бесчетникова