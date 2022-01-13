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Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду

Сын Яны Рудковской очередной день рождения отметил на льду
47-летняя продюсер Яна Рудковская устроила для сына Саши необычный праздник на катке.   Саше Плющенко исполнилось девять лет. Яна приготовила для него сюрприз – вечеринку на катке, где тренируется юный фигурист. Мальчика пришли поздравить его друзья и коллеги по фигурному катанию. Сына продюсера и гостей развлекали аниматоры в костюмах героев мультфильма «Черепашки-ниндзя». Для именинника приготовили трехъярусный торт, украшенный фигурками супергероев. Под аплодисменты Саша загадал желание и откусил кусок от десерта. «С днем рождения, наш чемпион! Даже твой день рождения всегда на льду!» — написала Рудковская. Затем друзья вручили Плющенко-младшему подарки, а он угостил их тортом. «Дети-спортсмены устали быть на диете! Уничтожаем торт!» — заявила родительница Саши. Полакомившись десертом, ребята отправились на каток, где играли и принимали участие в различных забавных конкурсах. Саша пошел по стопам своего прославленного отца – олимпийского чемпиона в одиночном катании Евгения Плющенко. Мальчик надеется тоже завоевать олимпийское золото, и не раз, чтобы побить рекорд отца. Фигурист ежедневно тренируется, демонстрируя отличную физическую подготовку. Он продолжал выходить на лед даже с переломом руки. Некоторые упрекают родителей мальчика в том, что они якобы лишают его детства. Однако сам Плющенко-младший не раз заявлял, что ему нравится спорт и никто не принуждает его им заниматься.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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