Татьяна Брухунова показала очередное мини день рождения сына от Петросяна
Сегодня, 17:50
Молодая супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась видео, на котором запечатлен подросший Ваган Петросян. Татьяна Брухунова сегодня утром подарила своему сыну праздник — по случаю очередной важной даты его на завтрак ждали торт и свечка. Обычно родители отмечают день рождения ребенка каждый месяц только до того момента, как ему исполнится год. Но молодая жена Евгения Петросяна продлила эту традицию. Сегодня Вагану исполнился 1 год и десять месяцев.
Ваган Петросян Татьяна Брухунова опубликовала трогательное видео, снятое во время семейного праздника. На кадрах, появившихся в Instagram Брухуновой, виновник торжества старательно задувает свечку на десерте. Сделать это у него получилось не с первой попытки, но, приложив усилия, он справился с задачей. «Молодец!» — похвалила малыша мама. Фанаты, кстати, никак не могут понять, на кого Ваган похож больше. Одни пишут, что мальчик — копия своего отца, другие замечают общие черты лица с мамой. Брухунова, кстати, в молодости не обладала яркими внешними данными. Она расцвела уже после знакомства с Петросяна. «И в кого он растёт таким красавчиком? Просто прелесть», — умиляются поклонники в Сети. Напомним, что Брухунова засекретила свою беременность и рассказала о рождении сына, только когда ребенку было уже шесть месяцев. Ходили слухи, что мальчика на самом деле выносила и родила суррогатная мама. Однако Петросян эту информацию опроверг. Юморист заверил, что его долгожданный наследник появился на свет естественным путем.
По материалам: z-aya