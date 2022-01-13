Татьяна Брухунова показала очередное мини день рождения сына от Петросяна

Молодая супруга юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась видео, на котором запечатлен подросший Ваган Петросян. Татьяна Брухунова сегодня утром подарила своему сыну праздник — по случаю очередной важной даты его на завтрак ждали торт и свечка. Обычно родители отмечают день рождения ребенка каждый месяц только до того момента, как ему исполнится год. Но молодая жена Евгения Петросяна продлила эту традицию. Сегодня Вагану исполнился 1 год и десять месяцев.Ваган Петросян Татьяна Брухунова опубликовала трогательное видео, снятое во время семейного праздника. На кадрах, появившихся в Instagram Брухуновой, виновник торжества старательно задувает свечку на десерте. Сделать это у него получилось не с первой попытки, но, приложив усилия, он справился с задачей. «Молодец!» — похвалила малыша мама. Фанаты, кстати, никак не могут понять, на кого Ваган похож больше. Одни пишут, что мальчик — копия своего отца, другие замечают общие черты лица с мамой. Брухунова, кстати, в молодости не обладала яркими внешними данными. Она расцвела уже после знакомства с Петросяна. «И в кого он растёт таким красавчиком? Просто прелесть», — умиляются поклонники в Сети. Напомним, что Брухунова засекретила свою беременность и рассказала о рождении сына, только когда ребенку было уже шесть месяцев. Ходили слухи, что мальчика на самом деле выносила и родила суррогатная мама. Однако Петросян эту информацию опроверг. Юморист заверил, что его долгожданный наследник появился на свет естественным путем.