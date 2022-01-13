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Тату-мастер не услышал девушку и теперь это ее главная ошибка в жизни

Тату-мастер не услышал девушку и теперь это ее главная ошибка в жизни

В одном из штатов девушка Izzy стала знаменитой, поделившись ошибкой тату-мастера. Она засняла в своем TikTok-е видео с обращением к подписчикам с просьбой о помощи.

Девушка хотела сделать тату около 2-3 сантиметров, которое должно было представлять собой кнопочный телефон с надписью

«Пропущенный звонок» в честь скончавшегося знаменитого репера и хип-хоп исполнителя Mac Miller.


Как выяснилось позже, это не первая её тату у данного мастера. Поэтому Izzy не подозревала о том, что что-то может пойти не по плану. Тату оказалось огромным и не имело никакого смысла. По ее словам предотвратить это было невозможно, так как она лежала на спине, поэтому банально не могла уследить за действиями мастера.

По окончанию сеанса увидела результат, который довел ее до истерического состояния. Такая ошибка обойдется девушке очень дорого.

@izzy38255 storytime? #macmiller #fyp #pittsburgh #tattoo #badtattoo #hotgirlsummer #tattootiktok #foryoupage #storytime #crying #cellphone ♬ original sound — Izzy38255

Однако, её видеообращение собрало более 3 млн просмотров, а аудитория начала успокаивать девушку, давать различные советы:

«Всегда есть нелепые ситуации в жизни, а у тебя будет на одну больше»


«Тату получилась хорошим, не бери в голову»


«Не переживай, ведь только ты знаешь правду»

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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