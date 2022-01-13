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Технопарк «Кванториум 42» объявляет набор школьников

Технопарк «Кванториум 42» объявляет набор школьников

Кемеровский детский технопарк «Кванториум 42» Минпросвещения России приглашает к обучению школьников в возрасте от 10 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

На занятия приглашаются ребята, увлеченные наукой, изобретательством и техникой.

Набор осуществляется по семи направлениям: «Аэроквантум», «IT-квантум», «Геоквантум», «Хай-тек», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум» и «Промробоквантум».

Заполнить заявку на обучение можно на портале «Навигатор дополнительного образования детей Кузбасса»

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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