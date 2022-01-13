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«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria

«Тинькофф» приобрел долю в криптовалютном сервисе Aximetria


Материнская компания «Тинькофф банка» TCS Group Holding приобрела долю в базирующемся в Швейцарии криптовалютном финтех-сервисе Aximetria.


TCS Group Holding купила долю, ранее пренадлежавшую международной инвестиционной компании Digital Horizon, сообщили ForkLog представители фирмы.


Детали сделки не раскрываются.


"Как правило, на российском рынке венчур билдер Digital Horizon вкладывает в портфельные компании до $2 млн и владеет долей в 70-80%", - отметили в компании.


Согласно документам, в ноябре TCS Group выкупила 4449 акций Aximetria по цене 100 швейцарских франков за акцию.


О том, что сервис теперь входит в TCS Group, говорится на сайте Aximetria.


Aximetria будет развиваться в рамках международной экспансии Tinkoff Group с соблюдением требований юрисдикций международного присутствия. 


Напомним, в 2019 году Aximetria получила лицензию от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA).


В апреле 2021 года сервис открыл возможность инвестиций в криптовалюты через российские банки.


В июне в «Тинькофф банке» заявили о готовности предоставлять клиентам услуги по торговле криптовалютами, однако указали, что этому мешает жесткая позиция ЦБ РФ в отношении активов.


В октябре в «Тинькофф инвестициях» сообщили, что потенциально рассматривают проекты в сфере криптоактивов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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