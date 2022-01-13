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Токен NEAR Protocol обновил максимум на фоне инвестраунда в размере $150 млн

Токен NEAR Protocol обновил максимум на фоне инвестраунда в размере $150 млн


Нативный токен NEAR Protocol (NEAR) обновил исторический максимум на фоне анонса командой проекта нового раунда финансирования в размере $150 млн, который прошел под руководством венчурного фонда Three Arrow Capital.


Проект также поддержали Andreessen Horowitz, Alameda Research, Dragonfly Capital и другие инвесторы.


Команда NEAR использует полученные средства для ускорения массового внедрения Web 3.0 за счет финансирования экосистемы. Инвестиции также направят на развитие региональных хабов и маркетинговые усилия.


Согласно пресс-релизу, с момента запуска основной сети в IV квартале 2020 года протокол обработал свыше 70 млн транзакций от 2,3 млн адресов. 


Источники CoinDesk рассказали изданию, что по крайней мере два фонда из числа инвесторов «взяли на себя устные обязательства» по предоставлению ликвидности новым DeFi-проектам на базе NEAR Protocol. 


Нативный токен NEAR отреагировал ростом на новость о привлеченных инвестициях. Согласно CoinGecko, за сутки его цена увеличилась на 7,5%, за последнюю неделю — на 26%. Актив обновил максимум выше $19,7 (на бирже Binance).


На момент написания токен торгуется вблизи $19,4.


Часовой график NEAR/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

По данным DeFi Llama, объем заблокированных средств в DeFi-экосистеме NEAR Protocol достиг практически $160 млн. Крупнейшим проектом на базе протокола является финансовая платформа Ref Finance.


https://forklog.com/chto-takoe-near-protocol/

Напомним, в декабре команда NEAR Protocol объявила об интеграции алгоритмического стейблкоина UST от DeFi-проекта Terra. За сутки цена нативного токена выросла более чем на 50%.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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