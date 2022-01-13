Трейдер спрогнозировал дальнейшее движение цены биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

Данный обзор является обновлением ситуации, описанной в последней аналитике.

После импульсного снижения цена биткоина закрепилась выше достаточно важного психологического уровня $43 000.

В первую очередь стоит отметить, что минимум дневной свечи за 10 января зафиксирован на расстоянии $100 от главной полки ликвидности. После этого сформировался бодрый отскок.

Факт недостижения отметки $39 500 говорит лишь о том, что с высокой вероятностью ее снимут в ближайшем будущем. Если бы этот уровень был достигнут, а биткоин продемонстрировал бы такой же бодрый откуп, ситуация куда больше располагала к занятию длинных позиций.

Основной отметкой слома локального медвежьего тренда остается $48 480. Достижение этого уровня будет означать сразу три вещи: возврат в месячный диапазон накопления, закрепление над PoC этого диапазона, а также над PoC предыдущей волны роста на дневном таймфрейме. Но для относительно безопасных лонгов достаточно закрепится над $46 370.

Важно отметить также, что достаточно длительное (свыше двух месяцев) и достаточно глубокое (более 40%) снижение, тем более после поглощения большой волны роста, как правило не заканчивается быстрым (V-образным) разворотом. Среднесрочно, движение в области $40 000-$46 300 или даже $40 000-$52 000 может затянуться на несколько месяцев.

Данные: TradingView.

Область $44 950-$46 250 является зоной поиска коротких позиций с отличным R для внутридневных трейдов. Основное ожидание от рынка — уход ниже $39 500.