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Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

Известный российский телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни во время отдыха в Доминиканской Республике. По предварительной версии, которую опубликовали в телеграм-канале "Вести FM", причиной смерти стал инсульт.

Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли,

— говорится в сообщении.

Смерть Зеленского подтвердили в посольстве России в Доминикане и в пресс-службе ВГТРК.

Михаил Зеленский много лет работал на телевидении, был ведущим программы "Вести-Москва" и ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", в 2015 году стал автором документального фильма "Валаам. Остров спасения". В последние годы он вел новости на телеканале "Культура".


Михаил Зеленский

Первым новостью поделился блогер theurgie.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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