В Госдуме предупредили о рисках для русских в Казахстане

Вадим Карасев

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что для русских стало опасно оставаться в Казахстане и вести там дела. По его словам, многовекторная политика привела к "неорганизованности и нестабильности".

"Рядом с Казахстаном два мощных государства — Россия и Китай, которых он, естественно, боится. Это привело к тому, что русских оттуда выгнали. Сейчас, особенно после известных событий 2014 года, называться русским, вести русский бизнес в стране просто стало опасно", — утверждает он.

Как сообщает URA.ru, политик уверен: отношение к русским за несколько дней после Нового года сильно ухудшилось, а стабилизировалась ситуация только после вмешательства ОДКБ.

От многих русских казахи — соседи, знакомые — отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно. Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а [бывший президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев сделал ставку на Великобританию.

Ruposters писал, что новым министром информации Казахстана стал открытый русофоб, которому запрещен въезд в Россию.