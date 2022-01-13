В Индии мужчина приютил брошенных котят, но его ожидал сюрприз, ведь они оказалась не теми, за кого себя выдавали

Киран Гири – обычный индийский фермер. Семнадцатого декабря мужчина обнаружил неподалеку своего рабочего участка двух брошенных кошек. Они моментально растопили его сердце и Киран решил забрать их себе.

Спустя некоторое время фермер стал замечать, как его питомцы вместо привычного «Мяу» издают своеобразный рык, несвойственный домашним кошкам. Мужчина решил рассказать об этом своим соседям, которые подтвердили опасения Кирана.



Мужчина понимал, что хоть его новые пушистые друзья и не представляют пока для него угрозы, но они не должны надолго оставаться с человеком. Он сообщил о своих маленьких хищниках местной природоохранной службе.

Как выяснилось, те самые найденные котята – леопарды. Сейчас они находятся в специальном приюте для диких животных, а после того как они вырастут, их обратно отпустят в дикую природу.