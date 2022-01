В Индии запустят первый биткоин-ETF

Созданная Cosmea Financial Holdings и Kling Trading India на паритетных началах Torus Kling Blockchain и Международная фондовая биржа Индии подписали протокол о намерениях с целью запуска ETF на базе фьючерсов на биткоин и Ethereum.

