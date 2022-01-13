В Индии запустят первый биткоин-ETF

Созданная Cosmea Financial Holdings и Kling Trading India на паритетных началах Torus Kling Blockchain и Международная фондовая биржа Индии подписали протокол о намерениях с целью запуска ETF на базе фьючерсов на биткоин и Ethereum.

Партнеры также запустят первые в Азии дисконтные сертификаты, которые отслеживают динамику акций, ориентированных на метавселенные компаний с высокой капитализацией. Детали не уточняются.

Соответствующие нормативным требованиям продукты реализуют в рамках песочницы Управления международных Центров финансовых услуг Индии. В случае одобрения регуляторов их запустят к концу первого квартала.

Согласно соглашению, Torus Kling Blockchain станет провайдером ликвидности, предоставив систему маршрутизации ордеров. Команда дистрибьюторов фирмы Torus и ее партнеры займутся распространением ETF.

Фирма намерена привлечь в инструмент $1 млрд в течение первых двух лет работы.

Напомним, в начале 2021 года стало известно о возможном законодательном запрете криптовалют, речь даже заходила об уголовной ответственности для владельцев.

Позже появилась информация, что власти легализуют цифровые валюты как класс активов.

Однако в ноябре снова заговорили о намерении правительства запретить большинство «частных валют». Это вызвало панику на местном рынке, которая привела к краткосрочному локальному проседанию цены биткоина на 15%.

В декабре СМИ сообщили, что власти все же займутся регулированием цифровых активов вместо их бана.



