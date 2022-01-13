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В ЯНАО открыт прием заявок по программе «Земский учитель»

В ЯНАО открыт прием заявок по программе «Земский учитель»

В Ямало-Ненецком автономном округе открыт прием заявок по программе «Земский учитель», сообщает Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

В регионе на 2022 год по программе заявлено девять вакансий: четыре учителя русского языка и литературы; два учителя математики; один учитель иностранного языка (английского/немецкого); один учитель начальных классов; один учитель химии.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.

# Общество

По материалам: edu.ru

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