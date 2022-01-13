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В Минтруде напомнили о росте минимальных выплат по больничным

В Минтруде напомнили о росте минимальных выплат по больничным

22:02  Автор: Наталия Васильева



С 1 января 2022 года увеличились минимальный размер выплаты по больничному и максимальная сумма выплаты. Об этом сообщается в аккаунте Минтруда в Instagram.

Как уточнили в министерстве, выплата по больничному за месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда. С 1 января 2022 года это 13 890 рублей.

Максимальная сумма выплаты при стаже от восьми лет в 2022 году составляет 78 207 рублей за месяц.


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Минтруд напоминает, что больничные рассчитываются на основании страхового стажа работника (периода уплаты страховых взносов в ФСС). При страховом стаже до пяти лет выплата составит 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80% от среднего заработка, и при страховом стаже от восьми лет и более начисляется сумма до 100% от среднего заработка.

Для расчёта пособия учитывается средний заработок за два календарных года до оформления больничного.



#пособия


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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