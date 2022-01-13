В Москве открылся XIII Гайдаровский форум

Вадим Карасев

В Москве 13 января открылся XIII Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты". Президент Владимир Путин приветствовал участников мероприятия, направив им телеграмму.

Глава государства пожелал успехов и указал на важность анализа новых тенденций в науке, образовании, здравоохранении и других сферах. Конечная цель — повышение качества жизни граждан, подчеркнул он.

30 лет российскому рынку

В первой сессии форума "30 лет российскому рынку" участвуют глава Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"30 лет назад были заложены фундаментальные основы российской рыночной экономики. 2 января 1992 года была осуществлена либерализация цен, а 29 января 1992 года был подписан указ о свободе торговли. 20 лет назад статус России как рыночной экономики был формально признан в мире. 10 лет назад Россия присоединилась к ВТО", — напоминают организаторы.

Рынок в России состоялся, и теперь пришло время обсудить его особенности и искажения: что получилось, как планировалось, а что нет, какими были главные успехи и провалы и какой будет повестка развития рыночной экономики в ближайшие 30 лет.

Приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ

В России разрабатывается новая стратегия развития строительной отрасли, которую предполагается увязать с развитием ЖКХ и другой инфраструктуры, смежными отраслями, возведением учебных и медицинских учреждений. Одной из важнейших задач стратегии является повышение качества жизни людей, подчеркнул Марат Хуснуллин.

"Мы хотим новую стратегию сделать более комплексной и более настроенной на то, чтобы повышать качество жизни людей. Это и развитие жилищного строительства — у нас очень серьезные планы, и пока нам удается их выполнять, мы ввели в прошлом году рекордный объем, более 90 млн квадратных метров. Мы хотим увязать это с программами развития транспортной инфраструктуры, мобильности населения", — сказал он.

Говоря о ЖКХ, вице-премьер подчеркнул, что модернизация коммунального сектора будет вестись с использованием как бюджетных, так и внебюджетных источников. При этом изменение тарифа должно идти с учетом реальных платежей, которые необходимо уменьшать за счет снижения износа сетей.

"Человеку важно не то, какой у него тариф, а сколько он платит. Если завтра мы за счет тарифных решений и различных вложений, бюджетных и внебюджетных, сократим потери в тех же сетях, у человека тариф будет выше, но физически он будет платить не больше. Главный вопрос в том, сколько человек будет платить в конечном итоге", — сказал вице-премьер.

Будущее системы образования

Основной темой дискуссии "Образование, которое сделает нас успешными и счастливыми", состоявшейся в рамках первого дня Гайдаровского форума — 2022, стали настройка системы образования в 2022 году и ее развитие в будущем.



Участниками дискуссии стали руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Мясоедов, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

По словам помощника президента РФ Андрея Фурсенко, система образования и науки является одним из важнейших инструментов для ответа на новые вызовы. В этой связи необходимы консолидация усилий государства и общества, способность признавать и исправлять ошибки и взвешенное отношение к любым инновациям в образовательной сфере.

"Наши родители, дедушки и бабушки по целому ряду направлений были гораздо более образованны, чем мы. А в каких-то направлениях наши дети и внуки оказываются умеющими то, что мы не умеем. Ко всему этому нужно относиться с уважением и иногда не стремиться забегать вперед. Образование, каким бы оно ни должно быть инновационным, при этом должно быть достаточно в каком-то смысле консервативным. Разумный консерватизм, о котором говорил президент, — он как раз позволяет сохранять культурный код и передавать его следующим поколениям. Мне кажется, что это очень важно", — отметил Фурсенко.



Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева заявила, что в 2022 году очень хочется сосредоточиться на равенстве возможностей для каждого ребенка с точки зрения доступности качественного образования и раскрытия талантов.

"Счастье для ребенка и семьи — это возможность раскрыться и найти себя для будущего. И то, что мы все вместе создаем эти возможности и условия, говорит о новом качестве нашего планирования и жизни". При этом она отметила, что в "Сириусе" развивается перспективная технологическая программа "Большие вызовы", когда со школьниками работают не учителя, а инженеры и разработчики ведущих технологических компаний. Такая форма образования обещает большие перспективы.

Перспективы Big Data и "Облачного капитализма"

Место больших данных в сравнении с другими технологическими богатствами современного мира, постоянный рост объемов информации, а также потенциал "хранилищ" big data в конкурентной борьбе бизнеса за потребителя обсудили на экспертной дискуссии "Облачный капитализм", которая состоялась в рамках первого дня Гайдаровского форума — 2022.

Участниками дискуссии стали заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава MasterCard в России Алексей Малиновский, генеральный директор ПАО "ВымпелКом" Александр Торбахов, управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян.

По словам Максима Паршина, меры господдержки, в частности запуск проекта "Гостех", могут стать тем самым толчком, который необходим бизнесу для увеличения заинтересованности в развитии рынка облачных решений.

"Приведу пример мер поддержки: предоставление за полцены доступа к облачному сервису малому и среднему бизнесу. В середине ноября мы запустили этот продукт и больше ста тысяч лицензий продали за полтора месяца", — сообщил замглавы Минцифры России.

ESG-повестка

Такие вопросы ESG-повестки, как устойчивое развитие, изменение климата, сокращение углеродного следа и энергопереход, в прошедшем году находились в фокусе внимания государства и бизнеса в ходе сессии на первом дне XIII Гайдаровского форума.

Модератор дискуссии — председатель совета директоров Коммуникационной группы Вячеслав Лащевский и участники: заместитель председателя правления "Газпромбанка" Елена Борисенко, первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов, первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (Банка России) Ксения Юдаева — отметили, что с января 2023 года начнет действовать сначала в переходном режиме, а в 2026 году в полном объеме трансграничное углеродное регулирование Евросоюза. Вскоре после прошедшего климатического саммита СОР26 в Глазго постановлением Правительства Российской Федерации была принята разработанная ВЭБ и прошедшая международную экспертизу Национальная методология по зеленому финансированию.

Сразу несколько крупнейших банков страны, среди которых "Сбер", ВТБ и Газпромбанк, инициировали создание крупных клиентских платформ и объединений бизнеса, предлагая компаниям решения в сфере ESG. Однако данные многочисленных исследований и опросов показывают, что российский бизнес, декларируя приверженность внедрению практик ESG, в большинстве своем не готов нести дополнительные издержки на внедрение стратегий устойчивого развития.



Определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут финансовые институты. В целом для запуска российским бизнесом реальной ESG-трансформации необходим пересмотр стратегий развития банков и компаний, который возможен только при наличии государственной инициативы и поддержки.



Гайдаровский форум проводится с 2010 года, он назван в честь выдающегося экономиста-реформатора Егора Гайдара. В прошлом году встреча была посвящена теме "Россия и мир после пандемии".