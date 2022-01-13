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В подмосковном Звенигороде построят школу на 1,1 тысячи мест

В подмосковном Звенигороде построят школу на 1,1 тысячи мест

В подмосковном Звенигороде построят школу на 1,1 тысячи мест, сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Новую школу построят в микрорайоне Восточный за счет средств государственной программы», – говорится в сообщении.

Технологическим заданием предусмотрено возведение двух блоков: начальной школы на 400 учеников и основной и старшей школы на 700 учеников. В школе разместят учебные кабинеты, медицинский пункт, библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, актовый зал, столовую, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будут созданы условия для занятия спортом: футбольное поле, беговые дорожки, организованы зоны для отдыха, выделены учебные и хозяйственные территории.

Новая школа будет оборудована с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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