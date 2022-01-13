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В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин

В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин


Несмотря на значительный спрос со стороны клиентов, онлайн-брокер Robinhood не собирается вкладывать корпоративные средства в цифровые активы. Об этом на конференции The Wall Street Journal заявил финансовый директор компании Джейсон Уорник.


«У нас нет веских стратегических причин вкладывать значительную часть корпоративных средств в криптовалюты», — сказал он.


По словам Уорника, Robinhood до сих пор не расширил список поддерживаемых криптовалют, поскольку в компании желают «увидеть ясность» по части регулирования цифровых активов.


На вопрос, когда онлайн-брокер добавит на свою платформу Shiba Inu (SHIB), финансовый директор ответил: 


«Мы не упускаем, что наши клиенты желали бы видеть, как мы добавляем новые монеты. Мы являемся высокорегулируемой компанией в высокорегулируемой отрасли, поэтому считаем, что важно получить больше ясности от надзорных органов».


Расплывчатый ответ Уорника подогрел слухи о возможном листинге SHIB на Robinhood. В частности, в Twitter появились сообщения, что компания объявит об этом уже в начале февраля.



На фоне новой волны интереса цена мем-криптовалюты выросла на 12%, согласно CoinGecko. На момент написания SHIB торгуется вблизи $0,000032.


Часовой график SHIB/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, в октябре 2021 года цена Shiba Inu обновила исторический максимум, когда глава Robinhood Влад Тенев отказался подтвердить или опровергнуть слухи о возможном листинге актива. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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