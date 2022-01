В Robinhood заявили об отсутствии планов инвестировать в биткоин

Несмотря на значительный спрос со стороны клиентов, онлайн-брокер Robinhood не собирается вкладывать корпоративные средства в цифровые активы. Об этом на конференции The Wall Street Journal заявил финансовый директор компании Джейсон Уорник.

«У нас нет веских стратегических причин вкладывать значительную часть корпоративных средств в криптовалюты», — сказал он.

По словам Уорника, Robinhood до сих пор не расширил список поддерживаемых криптовалют, поскольку в компании желают «увидеть ясность» по части регулирования цифровых активов.

На вопрос, когда онлайн-брокер добавит на свою платформу Shiba Inu (SHIB), финансовый директор ответил:

«Мы не упускаем, что наши клиенты желали бы видеть, как мы добавляем новые монеты. Мы являемся высокорегулируемой компанией в высокорегулируемой отрасли, поэтому считаем, что важно получить больше ясности от надзорных органов».

Расплывчатый ответ Уорника подогрел слухи о возможном листинге SHIB на Robinhood. В частности, в Twitter появились сообщения, что компания объявит об этом уже в начале февраля.

SHIBA INU ROBINHOOD LISTING SAID TO COME AS EARLY IN FEBRUARY - SOURCE. $SHIB #SHIB