В Тюменской области проведут ремонт и реконструкцию более 100 км дорог

15:23 Автор: Мария Федорова

Более 106 километров дорог отремонтируют в 2022 году в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», также будут реконструированы ещё 350 км дорог. Об этом сообщила пресс-служба правительства области, пишет Infox.ru.

По словам руководителя Главного управления строительства региона Павла Перевалова, в число объектов, которые нуждаются в ремонте и реконструкции, в первую очередь вносят участки трасс с большой загруженностью и дороги, которые ведут к соцобъектам.





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Среди самых крупных объектов в 2022 году значится строительство улицы Центральная, длина которой составляет 2,6 км. В сёлах на десятках улиц запланирована укладка нового асфальтового покрытия. Также работы пройдут в Перевалове и Успенке.

Глава управления сообщил, что уже выбраны подрядчики, которые отремонтируют 126 участков трасс.

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