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Валерия рассказала, что чувствует к своей невестке

Валерия рассказала, что чувствует к своей невестке
53-летняя певица Валерия высказалась о чувствах к невестке. Глядя на стройную улыбчивую артистку, сложно сказать, что она является мамой троих взрослых детей, один из которых уже сделал ее бабушкой. Валерия сохраняет теплые доверительные отношения с дочерью и двумя сыновьями. Она также нашла контакт с возлюбленной младшего сына Арсения, который в августе 2020 года женился на своей избраннице Лиане. Молодая пара воспитывает годовалую дочь с редким именем Селин. Валерия эмоционально поздравила невестку, которая 13 января празднует день рождения. «Дорогая наша Лианочка! Поздравляем тебя с днём рождения! Спасибо тебе за твоё доброе сердце, за женскую мудрость и любовь. Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И ещё, я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива. Мы всегда рядом ❤️❤️❤️😘😘😘», — отметила Валерия.
Валерия с семьей К поздравлениям присоединились оперная дива Анна Нетребко и другие звездные друзья народной артистки России. Исполнительница хита «Не обижай меня» обнародовала любимые кадры с женой и дочерью сына. Певица предстала с молодоженами на их свадьбе, а также на семейных праздниках, в том числе на недавнем дне рождения Селин. Валерия часто отдыхает в компании сына, невестки и внучки. Она показала совместные фото с Лианой на курортах. Поклонники певицы пришли в восторг от трогательных слов и семейных моментов. Они похвалили судью шоу «Маска» за то, что та сумела найти общий язык с невесткой. «Если есть свекровь, она должна быть только такой!», «Очень хорошо написали поздравление. Пусть ваш сын будет замечательным, надежным и хорошим мужем и отцом, а Лиана хорошей женой и мамой. Пусть их брак будет крепким и счастливым, и детки у них рожденные будут счастливые», «Боже, какие теплые и красивые слова пожелания своей невестушке. Браво!», «Красиво сказано, молодец, Валерия! Поздравляю, Лианочка, тебе повезло иметь такую мудрую, добрую и красивую обожаемую нами свекровь», «Невестка на вас похожа внешне», «Как же вы трепетно, нежно и с огромной любовью относитесь к внучке, а Лиане очень повезло со свекровью», — отметили фолловеры артистки. Валерия родила троих детей в браке с продюсером Александром Шульгиным. 28-летняя Анна пошла по маминым стопам и пробует реализовывать себя в качестве певицы. 27-летний Артемий получил прекрасное образование и работает за границей. 23-летний Арсений живет в Москве и занимается бизнесом. Популярная исполнительница 17 лет замужем за Иосифом Пригожиным. Он занимается ее продюсированием и окружает заботой.  
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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