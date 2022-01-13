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Вдова Егора Летова представила ранее неизвестную песню музыканта и пообещала выпустить и другие его композиции

Вдова Егора Летова представила ранее неизвестную песню музыканта и пообещала выпустить и другие его композиции

Вдова культового панк-рокера Егора Летова, известного по группе "Гражданская оборона", Наталья Чумакова представила ранее неизвестную песню музыканта и анонсировала выпуск других архивных записей. Это композиции группы "Посев", из которой позже выросла легендарная "Гражданская оборона".

Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны, а Егор при жизни мне это слушать не давал. Так что еще предстоит понять, что это вообще такое. В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме"; как и многое из "Посевов", это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года.

— написала Наталья Чумакова в фейсбуке, опубликовав ролик с фрагментом песни.


Чумакова, которая была бас-гитаристкой "Гражданской обороны", также опубликовала фотографию рукописи с песней Strange Days. Запись Strange Days ранее публиковалась как стихотворение Летова "Все утро боль шелестела в мозгу…". 


Поэт, музыкант, певец и художник Егор Летов считается ключевой фигурой сибирского андеграунда, культовым музыкантом, оказавшим огромное влияние на российский панк-рок. Летов скончался в 2008 году в возрасте 43 лет.



Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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