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Все обсуждают приезд Канье Уэста в Россию, но представитель рэпера назвал историю "сфабрикованной"

Все обсуждают приезд Канье Уэста в Россию, но представитель рэпера назвал историю "сфабрикованной"

Представители Канье Уэста, похоже, расходятся во мнениях относительно того, планирует ли рэпер и предприниматель приехать в Россию. Делимся деталями истории, которую вторые сутки обсуждают в сети.

Вчера друг и соратник Уэста, ныне известного как Ye, Амир Садан заявил изданию Billboard, что Канье в этом году планирует посетить Россию, встретиться с президентом страны Владимиром Путиным, провести свою знаменитую воскресную службу, а также заключить сделки с бизнесменами Аразом и Эмином Агаларовыми. Сообщается, что визит может состояться весной или летом, в зависимости от графика Уэста.

Однако сегодня представитель PR-службы Уэста Пьер Ружье опроверг эту историю, написав изданию Rolling Stone в электронном письме:

Полностью сфабрикованная история. Вымысел или принятие желаемого за действительное этими русскими людьми.

Публицист Роб Голдстоун, представитель Эмина Агаларова, сказал, что может "подтвердить, что переговоры ведутся", но отказался от дальнейших комментариев.


Канье Уэст

Садан, в свою очередь, ранее даже заявил, что Россия станет для Йе "вторым домом" и "он будет проводить там много времени".

Предмет деловых переговоров с Агаларовыми собеседник издания не раскрыл, но добавил, что эти сделки могут увеличить состояние Уэста до 10 миллиардов долларов. В марте прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что благодаря выгодным сделкам с Adidas и Gap состояние Йе оценивается в 6,6 миллиарда долларов.

Напомним, что семья Агаларовых владеет компанией Crocus Group. Им принадлежит более четырех миллионов квадратных метров недвижимости в России, в бизнес-портфель входят торговые центры, супермаркеты, модные бренды, универмаги, бутики и многое другое. Самым известным объектом является концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором, как сообщается, и может пройти шоу Уэста. В качестве площадки также якобы рассматривается 80-тысячный стадион "Лужники".


Сам рэпер данную информацию пока не комментировал, зато новость не оставили без внимания в различных телеграм-каналах.

Судя по активности и уровню людей, у Йе мания,

— написали вчера в телеграм-канале "Антиглянец".

Надеемся, что Канье ****** (сделает. — Прим. ред.) Yeezy-ки с внутренним каблучком как спэшл эдишн фо зе президент в качестве подарка и, конечно же, рэп-версию "Отче наш" (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написали в новом телеграм-канале "Не Моргенштерн", который на этой неделе запустил рэпер Моргенштерн.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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