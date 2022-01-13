Высокооцененный платформер Vagante доберется до Xbox уже в январе





Студия Nuke Nine объявили дату релиза платформера Vagante на игровых приставках. Проект выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch уже в этом месяце — 27 января 2022 года.

Watch this video on YouTube

Игра Vagante вышла в Steam еще в 2018 году. За это время проект смог набрать в игровом сервисе на PC почти 3000 обзоров, большинство из которых «Очень положительные».

Vagante — это платформер с генерируемыми процедурно уровнями и большим разнообразием персонажей и врагов. Игру хвалят за наличие кооперативного режима. Играть в Vagante можно одному или до в кооперативе до 4 игроков, при этом по сети или на одном экране.