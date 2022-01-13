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Законы, вступающие в силу с 14 января

Законы, вступающие в силу с 14 января

21:01  Автор: Ирина Макеева



Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 2579 «Об утверждении Правил предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также представления Пенсионному фонду Российской Федерации сведений для предоставления указанной компенсации, изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Утвержден порядок предоставления инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В частности, средства предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда РФ на основании сведений из федерального реестра инвалидов и автоматизированной информационной системы ОСАГО. Компенсацию можно получить в беззаявительном порядке либо на основании соответствующего заявления, которое можно подать посредством Единого портала госуслуг или в МФЦ.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 года № 2607 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»

Утверждена новая редакция Правил оказания телематических услуг связи. В частности, обновлены условия оплаты, порядок заключения договоров, а также обязанности оператора.

Установлена возможность проводить идентификацию пользователя через Единую систему идентификации и аутентификации. Оператор услуг получил возможность направлять информацию об услугах связи и о состоянии расчетов за них, а также другие данные в электронном виде с использованием Единого портала госуслуг.

Утвержденные правила будут действовать в течение  шести лет с момента вступления их в силу.



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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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