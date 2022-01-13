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Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни

Женщина за 1 евро купила дом в Италии и рассказала в чем секрет и где подводные камни

Рубиа Дэниелс часто слышала истории о покупке недвижимости за бесценок. Однажды женщина решила поучаствовать в подобной авантюре и купила себе дом в Италии за 1 евро.

И действительно, женщина стала владелицей недвижимости в аварийном состоянии.

Рубиа решила составить смету, по которой после окончания всех работ, она бы смогла посчитать реальные вложения в недвижимость подобного рода.

Главным подводным камнем стал договор, который женщина подписала в момент заключения сделки. Согласно условиям документа, она не может жить в доме до полного завершения ремонтных работ, а максимальный срок реконструкции не должен превышать 3 года.

Несмотря на то, что работы предстояло много, Рубиа сразу же начала воплощать свой проект в жизнь. Женщина понимала, что если она не успеет закончить в срок, то государство сможет взыскать с неё 5000 евро и забрать недвижимость.

«Я понимала риски, на которые иду и готова была нести ответственность в случае фиаско»


Как итог женщина потратила чуть больше двух лет на восстановление, 20 000 евро на материалы и 35 000 на рабочих.

В сухом остатке подобная авантюра вышла Рубии в 55 000 на 80 квадратных метров. Женщина надеется, что её смета поможет многим людям, которые также планируют принять участие в аналогичных проектах.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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