8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации

В 2021 году клиника «Медицина 24/7» подверглась давлению через СМИ. В медиапространстве массово появлялись материалы, порочащие честь и деловую репутацию медцентра. Эксперты называют это спланированной акцией, на которую были потрачены сотни миллионов рублей.Чтобы защититься от ложной информации и восстановить имидж, клиника подала более 10 исков в Арбитражный суд столицы. До этого юристы тщетно пытались решить вопрос со СМИ в досудебном порядке. В конце декабря представители медучреждения обратились в суд.После распространения информации об исках многие издания удалили около 3 тысяч материалов, которые наносят вред репутации центра «Медицина 24/7». Но остались и те, с кем клиника будет разбираться в судебном порядке. Среди них популярные телеканалы: ВГТРК, «Первый канал», РЕН-ТВ, ТВЦ.Среди первоначальных исковых требований была выплата компенсации в размере 50 млн рублей с каждого СМИ, а это в общем около 1 млрд рублей. Позже стало известно, что медучреждение вдвое снизило общую сумму исков. Кроме этого, юристы требуют признания недостоверности информации и публикации опровержений.Руководство медцентра заявляет, что потратит вырученные средства на благотворительность. Адресную помощь могут получить такие организации, как «Вера», фонд Константина Хабенского, детский хоспис «Дом радужного детства».Помощь максимальному количеству людей — это один из приоритетов работы клиники «Медицина 24/7», которая специализируется на лечении онкозаболеваний.Кроме судебных разбирательства со СМИ, публикующими неправдивую информацию, юристы центра готовят заявление в Минюст России о признании некоторых ответчиков такими средствами массовой информации, которые выполняют функции иноагентов. Часть исков к тем, кто участвуют в информационных атаках на медучреждение, будут также поданы по местам регистрации и проживания фактических их собственников, а именно в США.