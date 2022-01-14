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8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации

8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации

В 2021 году клиника «Медицина 24/7» подверглась давлению через СМИ. В медиапространстве массово появлялись материалы, порочащие честь и деловую репутацию медцентра. Эксперты называют это спланированной акцией, на которую были потрачены сотни миллионов рублей.
Чтобы защититься от ложной информации и восстановить имидж, клиника подала более 10 исков в Арбитражный суд столицы. До этого юристы тщетно пытались решить вопрос со СМИ в досудебном порядке. В конце декабря представители медучреждения обратились в суд.
После распространения информации об исках многие издания удалили около 3 тысяч материалов, которые наносят вред репутации центра «Медицина 24/7». Но остались и те, с кем клиника будет разбираться в судебном порядке. Среди них популярные телеканалы: ВГТРК, «Первый канал», РЕН-ТВ, ТВЦ.
Среди первоначальных исковых требований была выплата компенсации в размере 50 млн рублей с каждого СМИ, а это в общем около 1 млрд рублей. Позже стало известно, что медучреждение вдвое снизило общую сумму исков. Кроме этого, юристы требуют признания недостоверности информации и публикации опровержений.
Руководство медцентра заявляет, что потратит вырученные средства на благотворительность. Адресную помощь могут получить такие организации, как «Вера», фонд Константина Хабенского, детский хоспис «Дом радужного детства».
Помощь максимальному количеству людей — это один из приоритетов работы клиники «Медицина 24/7», которая специализируется на лечении онкозаболеваний.
Кроме судебных разбирательства со СМИ, публикующими неправдивую информацию, юристы центра готовят заявление в Минюст России о признании некоторых ответчиков такими средствами массовой информации, которые выполняют функции иноагентов. Часть исков к тем, кто участвуют в информационных атаках на медучреждение, будут также поданы по местам регистрации и проживания фактических их собственников, а именно в США.
# Общество

По материалам: RSUTE

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