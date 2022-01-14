Алена Апина попала в больницу в канун старого Нового Года

Певица Алена Апина была госпитализирована. Старый Новый год артистка встретит в больничных стенах. По словам Апиной, у нее обострилось давнее заболевание. Подписчики звезды предполагают, что ей потребовалось хирургическое вмешательство. Сегодня артистка записала видеообращение из клиники. В кадре отчетливо видно, что ей очень сложно разговаривать. Несмотря ни на что, Апина надеется на скорое восстановление. «Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — поделилась 57-летняя Алена Евгеньевна в личном блоге.Алена Апина Сейчас пользователи Сети вовсю поддерживают исполнительницу и желают ей легкого восстановления. «Алена! Не раскисать! Все наладится, я верю. Здоровья раз и навсегда!»; «Выздоравливайте, Алена. Ждем вас здоровой и с новыми песнями»; «Аленочка, выздоравливайте поскорее! Мы вас ждем. Не думайте о плохом!» — отметили подписчики. К слову, совсем недавно Алена Апина вовсю радовалась жизни и активно работала. Также артистка принимала участие в шоу на НТВ «Суперстар! Возвращение». Правда, певица была несколько недовольна тем, как смотрелась на экране. Свои претензии она адресовала сотрудникам музыкального проекта. «Я согласна с очень большим количеством людей, которым эфир не понравился. Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые задницы гимнасток — девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твое плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать», — сетовала она в интервью «Собеседнику».