Анна Хилькевич в шоке от своей няни

Актриса Анна Хилькевич снова ищет детям няню. Звезда сериала «Универ. Новая общага» отдыхает с мужем и детьми в Доминиканской Республике. Анна отправилась в путешествие на яхте. Артистка облачилась в голубое бикини и легла позагорать. Компанию Хилькевич составили 6-летняя Арианна и 3-летняя Мария. Девочки выбрали розовые купальники. Участница шоу «Звезды в Африке» призналась, что находится в отпуске без няни. Артистке пришлось уволить бывшую помощницу всего через несколько месяцев работы. Хилькевич была шокирована ее обманом. «С ужасом представляю, как по возвращении (правда, ещё через 11 дней) я снова буду искать нам няню-помощницу. Та няня, что была у нас последние несколько месяцев, за неделю до Нового года (самую плотную и сложную по съёмкам) обманула и уехала к друзьям готовиться к праздникам», — рассказала Анна.Анна Хилькевич Мама двоих детей старается сохранять оптимизм. Артистка отметила, что дети сильно привязаны к ней и она рада проводить с ними время. «Я уже приняла тот факт, что помощь в лице няни — не наша тема. Дети, какая бы классная женщина ни была, всё равно бегают за нами хвостиками и никуда не отпускают. Да и мы не особо хотим делить деток», — добавила кинозвезда. «А что с той, которая 2,5 года была? Почему ушла?» — поинтересовались пользователи. «Ребенок стал слишком активным. Стало сложно», — призналась теледива. Анна также жаловалась, что няни тайком пользовались ее духами, грубо общались с детьми и нарушали правила дорожного движения. По словам звезды, многие их них вели себя идеально только первые несколько дней, а дальше показывали свое истинное лицо.