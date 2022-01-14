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Анна Семенович отхватила себе жениха

Анна Семенович отхватила себе жениха
Певица и ведущая Анне Семенович сходила на шоу «Давай поженимся». Артистка не везет в личной жизни — последний роман завершился в прошлом году. Богатый англичанин долго ухаживал за Семенович: «Общались по скайпу. Но хочется обняться, засыпать вместе. Он звал переехать в Лондон, но я оказалась не готова». С тех пор 41-летняя певица была одинока. Отчаявшаяся артистка пришла в шоу «Давай поженимся!» искать возлюбленного. Кстати, Гузеева сама была удивлена, что такая яркая и популярная певица не может устроить личную жизнь. «Нет времени знакомиться. И работаю так много, что иногда не понимаю, в каком городе нахожусь и какой сейчас день недели. Мне нужен муж, который примет то, что я буду продолжать работать. Но я готова работать меньше, готова замуж, готова к семье», — призналась Семенович в эфире шоу «Давай поженимся!».
Анна Семенович В студии Первого канала за сердце экс-солистки «Блестящих» схлестнулись трое мужчин. Юрий удивил Анну тем, что владеет собственной компанией недвижимости. Кроме того, он уже оказался с ней знаком. «Вы — девушка моей мечты», — мечтательно произнес жених. В результате Анна сделала вывод: «Неплохой, с юмором, плотненький. Круто, что он стоит на ногах». Второй жених - Дмитрий, профессиональный футболист и телохранитель. После травмы он временно вынужден ходить с костылем. Спортсмен на 11 лет моложе Семенович, но его это не смущает. Третий жених — Максим, рассказал, что увлекается йогой и не имеет вредных привычек. Жених идеально подошел певице по возрасту, но смутил наличием детей. Но в итоге знаменитость выбрала Юрия. Исполняя хит, она спустилась к нему и пригласила на сцену допеть свою песню «Ищу мужа» вместе. До этого на программе нашла жениха Анастасия Волочкова. Любопытно, что с Сергеем, пришедшим искать любовь на «Давай поженимся!», ушла отнюдь не потенциальная невеста, а приглашенная гостья-балерина. Именно она привела в студию программы владельца банного комплекса в качестве жениха. Однако во время съемок все поняли, что искра пробежала между Анастасией и Сергеем. Это сразу же бросилось в глаза Ларисе Гузеевой. «Настя, вы хорошо смотритесь!» — сказала ведущая.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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