Бесплатно на Xbox можно забрать крупное DLC для Minion Masters
В Microsoft Store сейчас можно забрать бесплатно крупное DLC для игры Minion Masters. Дополнение называется «Нашествие», и оно включает в себя множество различных предметов. В обычное время стоимость дополнения составляет $14,99.
В наборе «Нашествие» для Minion Masters игроков ждут:
R3-KT (Мастер)
Тёмная Ярость R3-KT (Легендарный Образ Мастера)
5x Свалка
20х Стервятник Прайм А83
20x Аннигилятор
40x Десантников
5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)
3x Ранга Сезонного Допуска
Отметим, что предложение с бесплатным DLC будет действовать еще 2 дня — до 16 января 2022 года.
Нашествие DLC
Нашествие это набор с 300% выгодой предоставляющий все что вам нужно для создания колоды R3-KT, включая самого R3-KT мастера. В набор также входит стартовое преимущество для Сезонного Допуска этого месяца.
Перейти в Microsoft Store
Сама игра Minion Masters является условно-бесплатной.
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