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Бесплатно на Xbox можно забрать крупное DLC для Minion Masters

Бесплатно на Xbox можно забрать крупное DLC для Minion Masters


В Microsoft Store сейчас можно забрать бесплатно крупное DLC для игры Minion Masters. Дополнение называется «Нашествие», и оно включает в себя множество различных предметов. В обычное время стоимость дополнения составляет $14,99.

В наборе «Нашествие» для Minion Masters игроков ждут:



R3-KT (Мастер)



Тёмная Ярость R3-KT (Легендарный Образ Мастера)



5x Свалка



20х Стервятник Прайм А83



20x Аннигилятор



40x Десантников



5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)



3x Ранга Сезонного Допуска

Отметим, что предложение с бесплатным DLC будет действовать еще 2 дня — до 16 января 2022 года.

Нашествие DLC

Нашествие это набор с 300% выгодой предоставляющий все что вам нужно для создания колоды R3-KT, включая самого R3-KT мастера. В набор также входит стартовое преимущество для Сезонного Допуска этого месяца.
Перейти в Microsoft Store

Сама игра Minion Masters является условно-бесплатной.


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По материалам: newxboxone

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