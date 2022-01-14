Бесплатно на Xbox можно забрать крупное DLC для Minion Masters





В Microsoft Store сейчас можно забрать бесплатно крупное DLC для игры Minion Masters. Дополнение называется «Нашествие», и оно включает в себя множество различных предметов. В обычное время стоимость дополнения составляет $14,99.

В наборе «Нашествие» для Minion Masters игроков ждут:

R3-KT (Мастер)Тёмная Ярость R3-KT (Легендарный Образ Мастера)5x Свалка20х Стервятник Прайм А8320x Аннигилятор40x Десантников5x Токенов Силы (5 случайных сюрпризов)3x Ранга Сезонного Допуска

Отметим, что предложение с бесплатным DLC будет действовать еще 2 дня — до 16 января 2022 года.

Нашествие DLC

Нашествие это набор с 300% выгодой предоставляющий все что вам нужно для создания колоды R3-KT, включая самого R3-KT мастера. В набор также входит стартовое преимущество для Сезонного Допуска этого месяца.

Перейти в Microsoft Store

Сама игра Minion Masters является условно-бесплатной.

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