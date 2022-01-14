Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
Технологии не стоят на месте, и на смену уже привычному всем мобильному интернету 4G приходит сверхскоростной 5G. С развитием ускорения передачи данных в мобильных сетях развиваются и мобильные гаджеты. Компания Ксяоми выпустила целый ряд бюджетных смартфонов поддерживающих технологию 5G.
К бюджетным смартфонам Ксяоми относятся такие модели телефонов как:
- Ксяоми Redmi NOTE 10
- Ксяоми Redmi NOTE 9T
- Ксяоми Mi 10 LITE
- Ксяоми Mi 10T LITE
- Ксяоми Mi 11 LITE
Ксяоми Redmi NOTE 10.
Самая бюджетная модель среди всего представленного выбора смартфонов 5G. Модель вышла на рынок в 2021 году. Она оснащена восьми ядерным процессором Mediatek MT6833 Dimensity 700 с тактовой частотой 2 200 МГц. Ширина диагонали экрана 6,5 дюймов. Ускоритель MALI-G57 MC2. Телефон оснащен встроенной камерой 48Мп. Объем аккумулятора 5000 мА/ч.
Ксяоми Redmi NOTE 9T.
Телефон обладает достаточно мощным арсеналом. Модель так же 2021 года. Процессор несколько мощнее предыдущей модели восьми ядерный Mediatek Dimensity 800 с тактовой частотой 2400 МГц. Обладает увеличенным размером экрана 6,53 дюйма. Графический ускоритель на модели уже MALI-G57 MC3. Телефон оснащен фото и видео камерой 48 Мп и батареей емкостью 5000мА/ч. Фронтальная камера 13.
Ксяоми Mi 10 LITE.
Модель 2020 года выпуска, но неплохо себя зарекомендовавшая в работе. Процессор у модели мощный – Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 765G тактовой частотой 2400 Мгц. Размер экрана 6,57 дюймов. Ускоритель графики Adreno 620. Оснащен главной видео и фотокамерой 48 Мп и фронтальной камерой 16Мп, что позволяет делать хорошие снимки. Емкость батареи 4160 мА/ч.
Ксяоми Mi 10T LITE.
Достаточно неплохой агрегат за свои деньги, хотя вышла эта модель тоже в 2020 году. Оснащена процессором Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 750G все те же восемь ядер с частотой 2200 МГц и графическим ускорителем Adreno 619. Ширина экрана в этом телефоне 6,67 дюймов. Камера на телефоне 64 Мп с фронталкой 16, ну и за счет увеличенной мощности процессора производитель уменьшил емкость аккумуляторной батареи до 4820 мА/ч.
Ксяоми Mi 11 LITE.
Очень крутой смартфон. Выход в свет 2021 год. Процессор у данной машины Qualcomm (Львиный Зев) Snapdragon 780G с ускорителем Adreno 642. Частота 2400 МГц. Сбалансированный размер экрана в 6,55 дюймов. Напичкан данный аппарат мощной аппаратурой для съемок всего вокруг. Основная камера 64Мп в комплексе с фронтальной 20Мп. Единственный минус данной модели это ее аккумулятор – 4250мА/ч.
Все эти недорогие красавцы будут выполнять прихоти их владельцем и вместе с тем они уже готовы принимать десятки гигабайт информации за считанные минуты.