Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi

Роман Иванов

Технологии не стоят на месте, и на смену уже привычному всем мобильному интернету 4G приходит сверхскоростной 5G. С развитием ускорения передачи данных в мобильных сетях развиваются и мобильные гаджеты. Компания Ксяоми выпустила целый ряд бюджетных смартфонов поддерживающих технологию 5G.

К бюджетным смартфонам Ксяоми относятся такие модели телефонов как:

Ксяоми Redmi NOTE 10 Ксяоми Redmi NOTE 9T Ксяоми Mi 10 LITE Ксяоми Mi 10T LITE Ксяоми Mi 11 LITE

Ксяоми Redmi NOTE 10.

Самая бюджетная модель среди всего представленного выбора смартфонов 5G. Модель вышла на рынок в 2021 году. Она оснащена восьми ядерным процессором Mediatek MT6833 Dimensity 700 с тактовой частотой 2 200 МГц. Ширина диагонали экрана 6,5 дюймов. Ускоритель MALI-G57 MC2. Телефон оснащен встроенной камерой 48Мп. Объем аккумулятора 5000 мА/ч.

Ксяоми Redmi NOTE 9T.

Телефон обладает достаточно мощным арсеналом. Модель так же 2021 года. Процессор несколько мощнее предыдущей модели восьми ядерный Mediatek Dimensity 800 с тактовой частотой 2400 МГц. Обладает увеличенным размером экрана 6,53 дюйма. Графический ускоритель на модели уже MALI-G57 MC3. Телефон оснащен фото и видео камерой 48 Мп и батареей емкостью 5000мА/ч. Фронтальная камера 13.

Ксяоми Mi 10 LITE.

Модель 2020 года выпуска, но неплохо себя зарекомендовавшая в работе. Процессор у модели мощный – Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 765G тактовой частотой 2400 Мгц. Размер экрана 6,57 дюймов. Ускоритель графики Adreno 620. Оснащен главной видео и фотокамерой 48 Мп и фронтальной камерой 16Мп, что позволяет делать хорошие снимки. Емкость батареи 4160 мА/ч.

Ксяоми Mi 10T LITE.

Достаточно неплохой агрегат за свои деньги, хотя вышла эта модель тоже в 2020 году. Оснащена процессором Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 750G все те же восемь ядер с частотой 2200 МГц и графическим ускорителем Adreno 619. Ширина экрана в этом телефоне 6,67 дюймов. Камера на телефоне 64 Мп с фронталкой 16, ну и за счет увеличенной мощности процессора производитель уменьшил емкость аккумуляторной батареи до 4820 мА/ч.

Ксяоми Mi 11 LITE.

Очень крутой смартфон. Выход в свет 2021 год. Процессор у данной машины Qualcomm (Львиный Зев) Snapdragon 780G с ускорителем Adreno 642. Частота 2400 МГц. Сбалансированный размер экрана в 6,55 дюймов. Напичкан данный аппарат мощной аппаратурой для съемок всего вокруг. Основная камера 64Мп в комплексе с фронтальной 20Мп. Единственный минус данной модели это ее аккумулятор – 4250мА/ч.

Все эти недорогие красавцы будут выполнять прихоти их владельцем и вместе с тем они уже готовы принимать десятки гигабайт информации за считанные минуты.