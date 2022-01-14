Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi

Технологии не стоят на месте, и на смену уже привычному всем мобильному интернету 4G приходит сверхскоростной 5G. С развитием ускорения передачи данных в мобильных сетях развиваются и мобильные гаджеты. Компания Ксяоми выпустила целый ряд бюджетных смартфонов поддерживающих технологию 5G.
К бюджетным смартфонам Ксяоми относятся такие модели телефонов как:

  1. Ксяоми Redmi NOTE 10
  2. Ксяоми Redmi NOTE 9T
  3. Ксяоми Mi 10 LITE
  4. Ксяоми Mi 10T LITE
  5. Ксяоми Mi 11 LITE

Ксяоми Redmi NOTE 10.

Самая бюджетная модель среди всего представленного выбора смартфонов 5G. Модель вышла на рынок в 2021 году. Она оснащена восьми ядерным процессором Mediatek MT6833 Dimensity 700 с тактовой частотой 2 200 МГц. Ширина диагонали экрана 6,5 дюймов. Ускоритель MALI-G57 MC2. Телефон оснащен встроенной камерой 48Мп. Объем аккумулятора 5000 мА/ч.

Ксяоми Redmi NOTE 9T.

Телефон обладает достаточно мощным арсеналом. Модель так же 2021 года. Процессор несколько мощнее предыдущей модели восьми ядерный Mediatek Dimensity 800 с тактовой частотой 2400 МГц. Обладает увеличенным размером экрана 6,53 дюйма. Графический ускоритель на модели уже MALI-G57 MC3. Телефон оснащен фото и видео камерой 48 Мп и батареей емкостью 5000мА/ч. Фронтальная камера 13.

Ксяоми Mi 10 LITE.

Модель 2020 года выпуска, но неплохо себя зарекомендовавшая в работе. Процессор у модели мощный – Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 765G тактовой частотой 2400 Мгц. Размер экрана 6,57 дюймов. Ускоритель графики Adreno 620. Оснащен главной видео и фотокамерой 48 Мп и фронтальной камерой 16Мп, что позволяет делать хорошие снимки. Емкость батареи 4160 мА/ч.

Ксяоми Mi 10T LITE.

Достаточно неплохой агрегат за свои деньги, хотя вышла эта модель тоже в 2020 году. Оснащена процессором Qualcomm(Львиный Зев) Snapdragon 750G все те же восемь ядер с частотой 2200 МГц и графическим ускорителем Adreno 619. Ширина экрана в этом телефоне 6,67 дюймов. Камера на телефоне 64 Мп с фронталкой 16, ну и за счет увеличенной мощности процессора производитель уменьшил емкость аккумуляторной батареи до 4820 мА/ч.

Ксяоми Mi 11 LITE.

Очень крутой смартфон. Выход в свет 2021 год. Процессор у данной машины Qualcomm (Львиный Зев) Snapdragon 780G с ускорителем Adreno 642. Частота 2400 МГц. Сбалансированный размер экрана в 6,55 дюймов. Напичкан данный аппарат мощной аппаратурой для съемок всего вокруг. Основная камера 64Мп в комплексе с фронтальной 20Мп. Единственный минус данной модели это ее аккумулятор – 4250мА/ч.
Все эти недорогие красавцы будут выполнять прихоти их владельцем и вместе с тем они уже готовы принимать десятки гигабайт информации за считанные минуты.

# Бизнес

Последние новости

Золотые «чаши радуги» древних кельтов найдены в Германии
Золотые «чаши радуги» древних кельтов найдены в Германии
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
Бюджетные 5G смартфоны от Xiaomi
В Англии обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких авто на миллионы долларов, но никому не нужны
В Англии обнаружили уникальное заброшенное место, где стоят 50 редких
Начало ретроградного движения Меркурия 14 января 2022 года: какие сферы жизни будут под угрозой
Начало ретроградного движения Меркурия 14 января 2022 года: какие
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Вера Брежнева засветила округлившийся живот
Вера Брежнева засветила округлившийся живот
Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто помнит
Интересные девайсы из прошлого, о существовании которых мало кто
Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением острого соуса
Рэпер Дрейк придумал оригинальный метод контрацепции с применением
Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Вторая половина января по Game Pass уже выглядит фантастически
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct командой Xbox
Инсайдер Джез Корден — про разработку новой части Killer Instinct
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Республике Хакасия открылся детский сад на 80 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест
В Калужской области открыта школа на 1000 мест

Топ на сегодня

Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Ретроградный Меркурий с 14 января по 4 февраля 2022 года:
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Старый Новый год: три обряда на любовь и счастье в 2022 году
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Круглый стол ЭИСИ: эксперты обсудили причины протестов в мире
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бэйкера
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах
Моргенштерн поддержал проект TON и заявил, что будущее в криптовалютах

Еще по теме

Новый смартфон Xiaomi засветился в Сети (ФОТО)
В феврале в продажу поступят два новых смартфона Redmi by Xiaomi
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет представлен в марте
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп