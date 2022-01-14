CNN и HBO Max выпустят документальный фильм об Алексее Навальном

Вадим Карасев

CNN Films и HBO Max выпустят документальный фильм "Навальный" о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который сейчас отбывает срок в исправительной колонии № 2 во Владимирской области за нарушения условий отбывания условного срока по "делу "Ив Роше".

Скорую премьеру Навальный анонсировал в своем инстаграме, рассказав, что работа над фильмом велась с момента его госпитализации с отравлением в августе 2020 года до момента задержания в январе 2021 года в аэропорту после возвращения из Германии, где он проходил реабилитацию.





Еще в больнице мы решили: все происходящее — "Новичок", отравление, больница, охрана — слишком дико, чтобы это не снимать. И хотя я терпеть не могу формат "вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать", решил, что стоит попробовать. Юля (жена Навального. — Прим. ред.) вздохнула и тоже согласилась. Детям деваться было некуда,

— написал оппозиционер.

Режиссером картины стал канадский документалист Дэниел Роэр, который в тот момент работал над фильмом о Христо Грозеве (журналист, который расследовал отравление Навального. — Прим. ред.), но в итоге сделал картину о самом Алексее.

Сам режиссер описал свой фильм как "историю одного человека и его борьбы с авторитарным режимом".





Юлия Навальная

Точная дата премьеры еще неизвестна, но в инстаграме Алексея Навального говорится, что мировая премьера "состоится вот-вот". Неясно пока и можно ли будет посмотреть фильм в России — напрямую стриминговый сервис HBO Max недоступен, права на показ фильмов с него есть только у "Амедиатеки".

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года, и он был госпитализирован в Омске. Через два дня его перевезли на лечение в Германию, где установили, что Навальный мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы (туда входит и боевое отравляющее вещество "Новичок"). После реабилитации Навальный сам провел расследование своего отравления и заявил, что за этим стояли люди из ФСБ. Расследования также проводились в России и за рубежом, но их официальные итоги не оглашены.

Власти РФ неоднократно требовали от властей ФРГ предоставления данных с доказательствами применения химического оружия, а также указывали на некоторые нестыковки в отчетах ОЗХО. Официальные лица также называли отравление "инсценировкой" и "провокацией против России".





Алексей НавальныйНадя Бесчетникова