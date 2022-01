CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника

Бывший председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло присоединился к консультативному совету ориентированной на криптовалютную индустрию инвесткомпании CoinFund.

J. Christopher Giancarlo, a former Wall Street regulator who coin enthusiasts nicknamed CryptoDad, is joining the blockchain-focused investment firm CoinFund as an adviser. https://t.co/kc9yzEZy3J via @markets