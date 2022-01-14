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CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника

CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника


Бывший председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло присоединился к консультативному совету ориентированной на криптовалютную индустрию инвесткомпании CoinFund.



В комментарии The Block экс-чиновник заявил, что рассчитывает помочь CoinFund «немного заглянуть в будущее». По словам представителя компании, Джанкарло — первый стратегический советник, нанятый ими.


В 2021 году CoinFund возглавила раунд финансирования разработчика платформы смарт-контрактов Moonbeam, NFT-маркетплейса Rarible и сервиса ликвидного стейкинга ClayStack, а также инвестировала в Flare Network и платформу P2E-игр Rainmaker Games.


В июне компания анонсировала запуск нового инвестиционного инструмента для NFT-компаний под названием Metaversal.


Джанкарло руководил CFTC с 2017 по 2019 год. Под его управлением регулятор одобрил торговлю биткоин-фьючерсами.


После своей отставки бывший чиновник возглавил некоммерческую организацию Digital Dollar Project, продвигающую идею выпуска национальной цифровой валюты, и инвестировал в криптовалютный хедж-фонд BlockTower Capital.


В апреле 2021 года Джанкарло вошел в совет директоров криптолендинговой платформы BlockFi. Спустя четыре месяца после назначения он покинул состав правления, но продолжил сотрудничество с фирмой в качестве консультанта.


Напомним, в декабре бывший глава CFTC заявил, что определять легитимность активов или ценных бумаг должен рынок, а не регуляторы.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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