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CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на 176%

CoinGecko: в 2021 году капитализация криптовалют из топ-30 выросла на 176%


В 2021 году совокупная капитализация 30 крупнейших криптовалют выросла на 176%, обновив в ноябре исторический максимум выше $2,5 трлн. На фоне затяжной коррекции в декабре показатель снизился, говорится в отчете CoinGecko.


Средняя доходность пяти ключевых криптовалют по итогам года составила 2913%. Большую часть показателя обеспечил проект Solana (SOL), чья прибыльность инвестиций превысила 11 000%.


Данные: CoinGecko.

Аналитики отметили высокую доходность альткоинов в 2021 году. Цены четырех токенов из топ-30 по рыночной капитализации выросли более чем на 10 000%. Среди них лучшую динамику показал Fantom (FTM) — его стоимость увеличилась на 14 279%.


Данные: CoinGecko.

По итогам года индекс доминирования биткоина снизился на 30 пунктов, составив чуть более 45%. Показатель Ethereum, напротив, увеличился почти на 11 пунктов, достигнув 22%. 


Общая капитализация пяти крупнейших стейблкоинов за 12 месяцев выросла на $127 млрд (+469%), превысив $140 млрд. Лидером сегмента является Tether — показатель USDT увеличился на 275%, до $78,4 млрд. На втором месте расположился USD Coin (USDC) со значением $42,4 млрд.


Напомним, в 2021 году совокупная капитализация криптовалютного рынка на пике превысила $3 трлн, а биткоин и Ethereum обновили ценовые максимумы, согласно годовому отчету ForkLog.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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