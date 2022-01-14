Девушки показывают, как фотографируют парней, и какие снимки мужчины делают в ответ. И смешно, и неловко
Сегодня, 15:20
Всем хочется иметь в своём архиве воспоминаний красивые фотографии. Сделать их люди частенько просят своих вторых половинок, но не все остаются довольны результатом. Особенно эта боль касается девушек: они регулярно делятся в Твиттере сравнениями фотографий, которые они делают для своих парней, и тех, которые парни делают для них. И кажется, мужчины не очень стараются.
Как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют девушек
Разница очевидна
Попытка получить милое фото провалена
Расфокус — наше всё
Проблемы с пропорциями
Главное — выбирать нужные части тела
Фото с едой как отдельный вид искусства
Выложили бы такие фото?
Отличные кадры из отпуска
Поймать нужный момент
Интересное кадрирование
Естественность и непосредственность
Отличный ракурс
Ещё один пример из отпуска
Остаётся только смириться
А предыдущую подборку подобных примеров вы можете найти здесь.
По материалам: Юмор