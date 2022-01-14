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Девушки показывают, как фотографируют парней, и какие снимки мужчины делают в ответ. И смешно, и неловко

Девушки показывают, как фотографируют парней, и какие снимки мужчины делают в ответ. И смешно, и неловко

Всем хочется иметь в своём архиве воспоминаний красивые фотографии. Сделать их люди частенько просят своих вторых половинок, но не все остаются довольны результатом. Особенно эта боль касается девушек: они регулярно делятся в Твиттере сравнениями фотографий, которые они делают для своих парней, и тех, которые парни делают для них. И кажется, мужчины не очень стараются.

Как девушки фотографируют парней, и как парни фотографируют девушек

Разница очевидна

Попытка получить милое фото провалена

Расфокус — наше всё

Проблемы с пропорциями

Главное — выбирать нужные части тела

Фото с едой как отдельный вид искусства

Выложили бы такие фото?

Отличные кадры из отпуска

Поймать нужный момент

Интересное кадрирование

Естественность и непосредственность

Отличный ракурс

Ещё один пример из отпуска

Остаётся только смириться

А предыдущую подборку подобных примеров вы можете найти здесь.


# Актуальные новости

По материалам: Юмор

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