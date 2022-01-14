Дидюля: биография, личная жизнь, семья, жена (фото)

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Концертные шоу знаменитого музыканта дарят зрителям позитивную энергию, погружают в мир красивых мелодий, эстетического удовольствия. Многочисленным поклонникам интересно познакомиться с биографией своего кумира Валерия Дидюли.Родиной будущего гитариста-виртуоза стал второй по красоте город Беларуси — Гродно. Дата рождения талантливого мальчика — 24.01.1969.Отец Валеры Михаил Антонович — инженер, мать Галина Петровна — бухгалтер. Они были далеки от мира искусства, однако творческие наклонности сына поддерживали с раннего детства.Первую гитару (игрушечную) пятилетний мальчик получил в подарок от мамы. Инструмент на маленького Дидюлю произвел неизгладимое впечатление. Он с интересом изучал красивую большую игрушку, разглядывал блестящие струны, извлекал первые музыкальные звуки. В одном из своих интервью он позже поведает, что для него гитара — это целый мир, инструмент, который многое расскажет, подарит радость, заставит грустить.В детстве Валера занимался плаванием, теннисом, увлекался велосипедом. Первыми музыкальными учителями будущей знаменитости были дворовые друзья. Вечерами подростки собирались во дворе, пели песни под гитару. Это способствовало еще большему увлечению Дидюли.Значительное влияние на творческое развитие одаренного мальчика оказали грампластинки, немалая коллекция которых была в семье.Первым осознанным шагом на пути к большой музыке были занятия на гитарных курсах. Преподаватель научил Валеру красивой игре на гитаре, показал приемы, аккорды, манеры.Вскоре будущий виртуозный исполнитель начал экспериментировать со звучанием гитары. Применял специальные датчики, использовал звукосниматели, усилители. С помощью самостоятельно придуманных приспособлений обогащал инструмент новыми звуками.За творческую карьеру легендарный гитарист написал более 120 музыкальных произведений, был продюсером двух музыкантов, автором треков к трем кинофильмам, в кино «Дом дураков» воплотил образ гитариста.Для юного музыканта первым неоценимым опытом была работа в ВИА «Алые зори». С коллективом объездил всю Белоруссию. Многочасовые выступления научили юношу держаться достойно перед зрителями, развили выносливость, отточили мастерство.Но СССР распался. Музыканты из «Алых роз» разъехались в поисках лучших возможностей. Валерий устроился звукорежиссером в известный танцевальный коллектив «Белые росы». В репертуаре ансамбля были танцы народов Белоруссии, Польши, Украины. Фолк так понравился гитаристу, что в его поздних треках часто звучали народные мелодии.С ансамблем Дидюля побывал во многих европейских странах. Особенно понравилась Испания, где он узнал стиль фламенко.Работа в ансамбле помогла восходящей звезде набраться опыта, открыть в себе талант композитора. Появились идеи о сольных концертах.Однажды, узнав, что белорусское телевидение проводит конкурс молодых талантов, Дидюля решил рискнуть. Одаренный юноша прошел все этапы состязания, выступил на гала-концерте.На конкурсе начинающий исполнитель познакомился с профессиональными редакторами, режиссерами, которые делились опытом, давали полезные советы.Минский музыкант Игорь Брускин пригласил Валерия в свой музыкальный салон, где гитарист занимался продажей музыкальных инструментов. При этом часто посещал Москву, там получал нужную информацию, сотрудничал с концертными залами, студиями звукозаписи.Неожиданно для себя Дидюля получает приглашение на «Славянский базар». Здесь он показал себя талантливым исполнителем фольклорной и электронной музыки.Валерий перебирается в Москву, надеясь получить больше перспектив для развития своего музыкального творчества. Вживаться в устои мегаполиса молодому человеку пришлось тяжело. Для него непривычными были бешеный ритм и традиции большого города. На жизнь зарабатывать пришлось уличными выступлениями. Перебарывая себя, звонил известным, влиятельным людям.Помог продвинуться по пути к профессиональной сцене бизнесмен Сергей Кулишенко, которому молодой исполнитель преподавал гитарную игру. Кулишенко помог Валерию выпустить первый альбом, организовать домашнюю студию звукозаписи, где записали первый клип «Айседора». Однако по карьерной лестнице продвинуться не удалось.Карьера молодого композитора пошла в гору после начала сотрудничества с Иосифом Пригожиным. Совместно с танцевальным коллективом «Тодес» сняли клип «Фламенко». Был выпущен дебютный альбом, продажа которого шла с большим успехом.С талантливым музыкантом, как с композитором, начинают сотрудничать знаменитости: Дмитрий Маликов, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте. Альбомы «Сатиновые берега», «Дорога на Багдад» упрочили популярность Дидюли как талантливого гитариста, имеющего высокий профессионализм.2002 год ознаменовался созданием музыкальной группы «ДиДюЛя», с которой артист начал активно гастролировать.На сегодня творчество знаменитого исполнителя, продюсера, композитора характеризуется следующими работами:Дискография — 12 студийных альбомов, 4 концертных альбома, 3 сборника.Видеоклипы — 8 клипов.Музыка в кино — 4 работы.Продюсерские работы — с 2 музыкантами.Многих поклонников интересует личная жизнь Дидюли. Однако знаменитость об этом рассказывать не любит. Известно, что его первой супругой была Лейла Хамбрабаева, занимающаяся организацией концертов. Валерий удочерил ребенка Лейлы. Позднее (в 2001) на свет появился общий сын. Но в 2005 году семья распалась.Второй женой была молодая солистка группы Евгения Костянникова. Бракосочетание состоялось в 2013 с заключением брачного контракта. В этом же году у пары родилась дочь. Тем не менее осенью 2020 года состоялся их развод.Легендарный музыкант со своей группой «ДиДюЛя» активно гастролирует по городам России, бывает за рубежом. Однако COVID-19 внес коррективы в график концертной деятельности знаменитости.В 2021 вышел новый альбом Валерия Дидюли «2021», в который включено 12 инструментальных треков с использованием 18-струнной гитары.Как выгладит мастер гитарной музыки сейчас, можно увидеть на фото.Биография звезды имеет интересные факты:Гитарист-виртуоз не посещал музыкальную школу. Тем не менее артист считает, что это не мешает ему сочинять красивую музыку, в которой он живет, погружая зрителей в мир эстетического удовольствия, позитивного душевного состояния.В своем аккаунте в Instagram Дидюля освещает подробности своей жизни. Делится с фолловерами информацией о своих концертах, выкладывает фото.В соцсетях периодически размещает призывы об оказании помощи больным детям. Описывает истории ребятишек, чьим родственникам нужны деньги на их лечение.Музыкант совершенно не употребляет алкоголь, старается беречь свое здоровье, регулярно посещает спортзал. Это позволяет ему отлично выглядеть, сохранять работоспособность.Баранов И. П., фолловер: «Дидюля — один из самых гастролирующих российских артистов. За год дает более 130 аншлаговых выступлений. Его музыка — это феерия красивых мелодий, света, звука; легенда, позволяющая на время забыть о повседневных заботах».Валерий Дидюля — музыкант, виртуозный гитарист с мировым именем. По национальности — белорус.Создал одноименную группу в 2002. Успешно ведет концертную деятельность по городам России, за рубежом.В своем творчестве сотрудничает с известными артистами.Был дважды женат. Имеет троих детей, из которых одна дочь приемная.В настоящее время в разводе.Рассказывать о личной жизни не любит.